Hassa’ya yardımlar dört koldan

Sorgun Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği tarafından deprem bölgesinde kurulan iyilik çadırında yardımseverlerin gönderdiği yardımlar çocuklar ve ailelere ulaştırılıyor.

Şefkat Eli Derneği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Yozgat Sorgun şefkat eli iyilik çadırımızla Hassa’dayız. Yozgat Sorgun Şefkat Eli İnsani Yardım Derneğimizin iyilik çadırımızda deprem bölgesinde bizler sizlerin adına çocuklarımızı ailelerimize ulaşıyoruz. Her daim yüreğimizde bitmeyen bir sevgi bitmeyen bir aşkla, hak yolunda çalıştık. Bu gücü bu mübarek günde iyilikte hizmet için nasip eden Mevla’ya borçluyuz Rabbim vesile olanlardan razı olsun. Elbette bu çadırlar için halen ödememiz gereken meblağı Rabbim inşallah içinizde olanlara da nasip edecektir. Çünkü orda yaşayan ailelerimiz, masum çocuklarımız var. Çadırlarda okunan kuranlar hürmetine çocukların duası hürmetine darlığından ferahlık ver Rabbim. Esnaf kardeşimiz emeği geçen kendinden cebinden fedakârlık eden ve ödememizi geldikçe bağışlarla kabul edecek olan iyiliksever gönlü yüreği merhametli emekleri çok olan Saraçoğlu Hırdavat da çok teşekkür ediyoruz” denildi. Haber Merkezi