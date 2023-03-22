Hassa’ya sosyal market

Sarıkaya Belediyesi, ilçede yıllar önce hizmete sunduğu sosyal market projesini depremzedeler için Hatay’ın Hassa ilçesinde faaliyete geçirdi.

Sarıkaya Belediyesi Hassa İlçesi'nde faaliyete geçirdiği Sosyal market çadırında gıda maddesinden temizlik maddesine çocuk bezine, temel ihtiyaç maddelerine kadar birçok ürünü depremzedelere ücretsiz olarak ve en önemlisi koordineli bir şekilde dağıtıyor.

Belediye Başkanı Ömer Açıkel yaptığı açıklamada; “Yardımların geldiği ilk günden itibaren biz elimizden geldiği kadar koordineli bir şekilde depremzede kardeşlerimize gıda, kıyafet, temizlik malzemesini dağıtıyorduk. Fakat bu işi bir üst seviyeye taşıyıp Sosyal market çadırını kurduk. Temin ettiğimiz rafları belediyemizin kurduğu bir çadıra monte ederek çadır sosyal marketini kurduk. Sarıkaya'dan gönderilen ve belediyemizin aldığı gıda maddelerini, temizlik maddelerini, çocuk bezlerini bizim bölgemizde bakmakla yükümlü olduğumuz depremzede kardeşlerimize bu gıda maddelerini, ihtiyaçları olduğu oranca dağıtıyoruz. Sarıkaya'dan yardımlar gelmeye devam ediyor. Biz de belediyemize bağışının yardım paralarıyla buradaki depremzede kardeşlerimize yardım ediyoruz. Zaten yardım dağıtma işini koordineli bir şekilde yapmasak yardımlar sürekli olmaz. Bir sefer, iki sefer daha sürsün, sonraki günlere sonraki aylara dağıtacak malzememiz kalmaz o yüzden en önemli şey koordinasyon, eşit bir şekilde dağıtmaktır.” dedi. »Haber Merkezi