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Hassa’da 50'nci gün

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ilk gün bölgeye giden Yozgat İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle 50 gündür deprem bölgesindeki yoğun çalışmalarına devam ediyor.

28 Mart 2023 Salı 02:00
Hassa’da 50'nci gün

Hatay’ın Hassa İlçesinde Yozgat Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi ekipleri depremin ilk gününden itibaren, Hassa'nın birçok noktasında özverili çalışmalarını sürdürüyor.
Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin olduğu gün erken saatlerde Vali Ziya Polat’ın talimatıyla iş makineleriyle yola çıkan Yozgat İl Özel İdaresi ekipleri zorlu bir sürecin ardından bölgeye ulaştı. Hassa'nın birçok noktasında devam eden çalışmalar Genel Sekreteri Nazif Yılmaz'ın denetiminde hızlı bir şekilde devam ediyor. »Alpaslan Demir

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Hassada 50nci Gün
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