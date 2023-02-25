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Harçlıklarını bağışladılar

Yozgat İl Müftülüğüne bağlı Bilal Şahin Hafızlık Kur’an Kursu öğrencileri biriktirdikleri harçlıklarını depremlerden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarında kullanılmak üzere İl Müftüsü Ali Gülden’e teslim etti. 

25 Şubat 2023 Cumartesi 02:00
Harçlıklarını bağışladılar

Hafızlık öğrencilerinin deprem bölgesine bağış yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Gülden, "Yüce kitabımızı hıfzetme gayretinde olan yavrularımız onun emirlerinden birisi olan Yardımlaşmanın da en güzel örneklerinden birisini ortaya koymuşlardır. Önemli olan bağışın miktarı değildir. Hafız adayı öğrencilerimizin bu erdemi kazanmış olmaları onlara verilen eğitimin hedefine ulaştığının göstergelerindendir. Bu sebeple onların veli ve öğretmenlerini tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı. 
MANEVİ DESTEK
Yozgat İl Müftülüğü tarafından görevlendirilen manevi danışmanlar deprem bölgesinde Yozgat’a gelen vatandaşlara destek olmaya devam ediyor.
Yozgat İl Müftülüğüne bağlı din görevlileri, Kur’an Kursu öğreticileri ve manevi danışmanlar afet bölgesinden Yozgat’a gelen depremzede gerekli yardım çalışmalarını gerçekleştiriyor.
Görevliler Yozgat’a gelen depremzede aileleri ziyaret ederek manevi danışmanlık hizmetlerini sürdürüyorlar. »Haber Merkezi

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Harçlıklarını Bağışladılar
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