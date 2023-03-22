Hanımlara yönelik ‘Mukabele Programı’

Fazlı Hafız Konağı, Zarife Nine Konağı, Tarihi Askerlik Şubesi, Tuzkaya Mahalle Konağı, Fatih Mahallesi Konağı, Hüzni Baba Konağı (Mealli), Erbazlar Konağı, Eskipazar Konağı'nda mübarek Ramazan ayının ilk günü başlayacak olan Mukabele programları saat 13:30 ile 15:30 saatleri arasında yapılacak.

Mahallelerde hanımların 11 ayın sultanı Ramazan ayı boyunca Kur’an-ı Kerim okuyarak, bu özel zaman dilimini en iyi şekilde değerlendirebilmeleri, Ramazan’ın birlik, beraberlik ve huzur içerisinde, gereği gibi yaşanması ve yaşatılması amacıyla düzenlenen Mukabele Programlarına hanımların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. »Haber Merkezi