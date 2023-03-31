Hanelere misafir oluyor

Bulduğu her fırsatta vatandaşların yanında olmaya çalışan Belediye Başkanı Oğuz Ünal, hane ziyaretleri programı kapsamında da ilçe de ikamet eden vatandaşların hanelerine misafir oluyor.

Hane ziyaretleri kapsamında felç geçiren Mahmut Evcimen’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Belediye tarafından yapılan her projenin vatandaşın huzur için olduğunun altını çizen Başkan Ünal, “Bizler belediye olarak yapmış olduğumuz her hizmette önce vatandaşımızı düşünüyoruz. Onlarla bir araya gelerek isteklerini taleplerini dinliyor çalışmalarımıza ona göre yön veriyoruz. Unutmayalım ki beldemizde sadece belediye olarak biz değil tüm halkımızla birlikte yaşıyoruz. Bizlerde bu kapsamda vatandaşlarımızla fikir alış verişi yapıyoruz onların istediği şekilde huzurlu ve mutlu olacakları yönde hareket ediyoruz” dedi.

“YANLARINDAYIZ”

Vatandaşların istek ve taleplerini dinlemek için hane ziyaretleri projesini hayata geçirdiklerini belirten Ünal, “Belediye olarak yeni fikirler ve projeler üretmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda hane ziyaretleri projemizi hayata geçirdik. Proje kapsamında ilçede ikamet eden tüm vatandaşlarımızın hanesini misafir oluyoruz. Kimiz zaman proje kapsamında geçmiş olsun ziyareti gerçekleştiriyoruz, kimi zamanda çalışmaları incelerken çat kapı en yakın haneyiz ziyaret ediyoruz. Ziyaretlerimiz kapsamında da aniden sol tarafından felç geçiren değerli büyüğümüz Mahmut Evcimen abimizin hanesini ziyaret ettik ve geçiş olsun dileklerimizi ilettik. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren vatandaşlarımızın yanında olduk olmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Haber Merkezi