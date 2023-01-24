Halkın kapısı

Bu kapsamda Vali Ziya Polat, Açık Kapı’da vatandaşlarla bir araya geldi. Kendisine iletilen konuları değerlendiren Polat, sorunların çözümü noktasında ilgili makamlara talimat verdi. »Haber Merkezi
24 Ocak 2023 Salı 02:00
Yozgat Valiliği tarafından vatandaşların sorunlarının ve taleplerinin dinlenip, çözüm yollarının bulunması için başlatılan Açık Kapı uygulaması devam ediyor.
Bu kapsamda Vali Ziya Polat, Açık Kapı’da vatandaşlarla bir araya geldi. Kendisine iletilen konuları değerlendiren Polat, sorunların çözümü noktasında ilgili makamlara talimat verdi. »Haber Merkezi