Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.997,63
ALTIN
1.128,47
DOLAR
18,84
STERLİN
22,70
EURO
20,33

Hakemler belli oldu

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup'ta 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

04 Şubat 2023 Cumartesi 02:00
Hakemler belli oldu

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta 15. hafta maçları, Cumartesi ve Pazar günü oynanacak. Oynanacak 6 müsabakayı yönetecek hakemler ise açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 6. Grup'ta oynanacak 6 müsabakada düdük çalacak hakemler şu şekilde:
Hacılar Erciyesspor-Yozgat Bozokspor: Cihad Sizer
Eskil Bel.spor-Ankara TKİspor: Yunus Çinikaya
Yozatspor 1959-Develigücü: Feyyaz Arıcı
Talasgücü Bel.spor-Mucurgücü: Turan Çakıl
Niğde Bel.spor-Osmancık Bel.spor: Betül Baykan
Sincan Bel.spor-Yahşihanspor: İsa Mammadov  »İHA

Anahtar Kelimeler:
Hakemler Belli Oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
94 milyonluk yatırım
94 milyonluk yatırım
Meclis toplantısı yapıldı
Meclis toplantısı yapıldı
Proje imzaları atıldı
Proje imzaları atıldı
Değerlendirme toplantısı
Değerlendirme toplantısı
Unutmuyorlar!
Unutmuyorlar!
Çalışmalar devam ediyor
Çalışmalar devam ediyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim