“Hak edilen yatırımlar alınmadı”

Milletvekili Keven, TBMM’deki konuşmasında şunları kaydetti: “İlimizin nüfusu son 20 yılda 680 binden 414 bine düştü. Neden? Çünkü ilimizin sahip olduğu değerleri Akdağmadeni’nin Behramşah Kalesi’ni, salebini, Aydıncık’ın Kazankaya Kanyonu’nu, Boğazlıyan’ın Cavlak kaplıcasını, seracılığını, Çandır’ın, Çayıralan’ın balını, gileborusunu, Sarıkaya’nın Roma Hamamı’nı, nohut ve mercimeğini, Sorgun’un madenlerini, termalini değerlendirip ilimizi kalkındıramadık. Şefaatli’yi, Saraykent’i, Yenifakılı’yı, Kadışehri’ni görmezden gelmeyin bu ilçelerimize sahip çıkın diye yüzlerce konuşma yaptım. Çekerek Süreyabey Barajı’nda turizm ve balıkçılık tesisi kurulması gerektiğini defalarca söyledim dinletemedim. Yerköy’de âtıl durumda olan Beyazıtoğlu Çiftliği üretimin ve ziraat eğitiminin üssü olsun dedim yine dinlemediler. Bu değerlerimizi tanıtamadık. Tarımsal üretimi sanayi yatırımlarına dönüştüremedik. Çünkü AKP iktidarı döneminde en üst düzeyde temsil edilen Yozgat hak ettiği yatırımları bir türlü alamadı. Hak ettiği ilgiyi göremedi. Üreticinin, KOBİ’nin, sanayicinin talepleri yerine getirilmedi. Yatırımcının ayağına gitmemiz gerekiyor diye uyardım ama dinlemediler. Yozgat’ın kalkınma sorununa büyük katkı sunacak olan turizm değerlerimize yeterli ilgi gösterilmedi. Sarıkaya Roma Hamamı’nın uluslararası tanıtımı gerekiyor diye uyardım gereğini yapmadılar. Yozgat’ta 10 Temmuz 2014 tarihinde yaptığı mitingde "Ustalara usta birliği yakışır." diyerek askeri birlik sözü veren Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın bu vaadinin üzerinden tam 9 yıl geçti hala ortada bir askeri birlik yok! Ankara-Yozgat-Sivas hızlı trenin açılışı bugüne kadar 7 kez ertelendi. Yozgatlı hemşerilerimiz her seçim öncesi hızlı tren yalanından bıktı. Miting meydanlarında söz verip sonra unutmaktan vaz geçin! Bu tutulmayan sözlerinizi, Yozgat’ın ilçe-ilçe, köy-köy sorunlarını, esnafımızın çiftçimizin taleplerini yüzlerce kez TBMM’de ve her alanda anlattım. Ama Yozgatlı hemşerilerimiz müsterih olsun 14 Mayıs’ta inşallah milletin iktidarını kuracağız ve Yozgat’ın kanayan yaralarını 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte biz saracağız.” diye konuştu.

Sarıkaya Yahyasaray Barajı sulamasının kapalı sistem olması için verdiği soru önergesine gelen cevap yazısını da kamuoyuyla paylaşan Milletvekili Ali Keven, “Sarıkaya Yahyasaray Barajı sulamasının kapalı sistem borulu şebekeye dönüştürülmesi için sulama sahasındaki köylerin muhtarlarının da talebi doğrultusunda 01.12.2022 tarihinde Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’ye soru önergesi vermiş ve talebimizi de DSİ kurumuna iletmiştim. Net 38 bin dekar tarım arazisinin sulanabileceğini belirten Bakanlığın cevap yazısına göre 2023 yılında ek yatırım programına alınması halinde yapım ihalesine çıkılabileceği ifade edilmektedir. DSİ tarafından 1991 yılında yapılan Yahyasaray Barajı sulamasının bir an önce kapalı sistem borulu şebekeye dönüştürülmesi gerekmektedir. Ek yatırım programına alınması için hep birlikte çaba sarf edeceğiz. İnşallah 14 Mayıs'ta milletimizle birlikte iktidar olacağız ve Yozgat’ımızın çözülmeyen sorunlarını biz çözeceğiz.” dedi. »Haber Merkezi