Hain saldırı

Kimliği belirsiz kişi yâda kişiler tarafından abdesthane ateşe verildi. Kamuoyu yapılan bu saldırıya sert tepki verirken Belediye Başkanı Celal Köse yaptığı açıklamada konunun takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Sosyal medya hesabından “Yorum sizin” başlığı ile yapılan açıklamada;

"Çapanoğlu Büyük Cami yanı başında hemşehrilerimizin istifadesi için hizmete açtığımız abdesthanede ki bu manzara bizleri ziyadesiyle üzdü. Tertemiz ve her detayı düşünülerek yapılmış bu hizmete bu şekilde zarar vermek şehrimize en büyük ihanettir.

Bu zararı veren yâda verenler hakkında gereken çalışmalar yapılacaktır.

Milli servetimize hep beraber sahip çıkmalıyız." ifadelerine yer verildi. »Haber Merkezi