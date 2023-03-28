Şehir merkezindeki bir binayı bebek kütüphanesine dönüştürerek Yozgat’a bebek kütüphanesi kazandıran İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Bebek ve Çocuk Kütüphanesi’nin 27 Mart -1 Nisan haftalık etkinlik takvimi açıklandı.

Bebek ve Çocuk Kütüphanesi’nde hem bebeklerin hem de annelerinin kitaplar ile yakın ilişki kurması ve aynı zamanda da sosyalleşmesi sağlanıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, “0-6 yaş Pazartesi günü serbest zamandır. Mesai saatleri içinde kütüphaneden randevu almayı unutmayınız. Kontenjan sınırlı sayıdadır.” ifadelerine yer verildi.

Kütüphanede Pazartesi günü 3-6 yaş aralığındaki çocuklara psikososyal etkinlikler düzenlendi. Salı günü ise 14.00 -15.30 saatleri arasında ebeveynlere özel olacak şekilde sarsılmış bebek sendromu eğitimi verilecek. Çarşamba günü 13.40 – 15.00 saatlerinde Anadolu öğrencilerini misafir edecek olan Kütüphane, Perşembe günü de yine Anadolu öğrencilerini misafir edecek. Kütüphanede Cuma günü 13.40 – 14.30’da 3-6 yaş aralığına mini sinema etkinliği gerçekleştirilecekken Cumartesi günü ise 0-2 yaş aralığına bebek atölyesi hizmeti verilecek. »Sema Nur Koçaker