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Hafızlık sınavını kazandılar

Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan 2023 yılı 1. Dönem hafızlık tespit sınav sonuçları açıklandı.

01 Şubat 2023 Çarşamba 02:00
Hafızlık sınavını kazandılar

Kayseri'de yapılan sınava Yozgat Müftülüğüne bağlı Bilal Şahin Hafızlık Kur’an Kursu, Bölge Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu ve İmran Hafızlık Kız Kur'an Kurslarından toplam 18 hafızlık öğrenci katıldı. Sınava katılan 18 öğrenciden 17'si başarılı olarak hafızlık belgesini almaya hak kazandı.
İlçelerde ise hafızlık eğitimi verilen Çekerek Ravza Hafızlık Kursu'ndan 3, Sorgun Hz. Aişe Hafızlık Kursu'ndan 2, Sarıkaya Hz. Aişe Hafızlık Kursu'ndan 1 öğrenci sınavda başarılı oldu. Boğazlıyan Şeyh-ül Kurra Ahmet Şükrü Efendi Kur'an Kursu'ndan 3 öğrenci ise Haziran ayında yapılacak sınava tekrar girecek. 
Yozgat genelindeki hafızlık kurslarından sınava katılan 27 öğrenciden 23 tanesi hafızlık belgesini almaya hak kazandı. Ayrıca kurslara kaydı olmadan kendi imkânlarıyla hafızlığını ikmal eden 8 öğrenciden 5 tanesi başarılı oldu. »Haber Merkezi

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Hafızlık Sınavını Kazandılar
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