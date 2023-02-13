Hacca gideceklere kötü haber

15 Şubat’ta yapılması planlanan hac kurası depremler dolayısıyla ertelendi. Yozgat İl Müftülüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; “15 Şubat 2023 tarihinde yapılması planlanan 2023 hac kurası, 06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 10 ilimize meydana gelen deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yüce Rabbimiz Ülkemizi, Milletimizi, İslam alemini ve bütün insanlığı her türlü afetten muhafaza buyursun. Aziz Milletimizin başı sağ olsun.” açıklamasında bulundu. »Haber Merkezi