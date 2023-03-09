Hac kuraları çekildi

Diyanet İşleri Başkanlığı Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonunda elektronik ortamda çekilen kura sonucunda 83 bin 430 kişi hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hak kazandı.

Kura çekimine katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ülkemizin büyük bir felaketin sebep olduğu zor ve sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirterek, deprem dolayısıyla tarifi imkânsız acılar yaşandıklarını, devlet ve millet olarak yaraları sarmaya çalıştıklarını bildirdi.

“DEPREMDE MİLLETİMİZ TARİHİN EN BÜYÜK FEDAKÂRLIKLARINDAN BİRİNİ GÖSTERDİ”

Başkan Erbaş, depremin ardından Türkiye’nin adeta tek vücut olarak, çağlara örnek teşkil edecek bir kadirşinaslıkla büyük bir dayanışma içerisine girdiğini vurgulayarak, “Tarihin en büyük sınavlarından birini yaşayan milletimiz, aynı zamanda tarihin en büyük fedakârlıklarından birini de göstermektedir.” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığının depremin ilk saatlerinden itibaren Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezini kurduğuna dikkati çeken Başkan Erbaş, arama kurtarmadan insani yardıma, beslenmeden barınmaya, manevi destekten dini rehberliğe kadar pek çok alanda depremzedelerin yanında yer aldıklarını dile getirdi.

Personelin de bölgede seferber olduğunu ve yaraların sarılması için gayret gösterdiğini belirten Başkan Erbaş, “71 ilimizden hocalarımız koşturuyorlar. Allah’ın izni ve inayetiyle aziz milletimiz, elbette acılarını teskin edecek, yaralarını saracak ve bütün zorlukların üstesinden gelerek, umutla geleceğe yürümeye devam edecektir.” diye konuştu.

“HAC, MİLYONLARCA İNSANI BİR ARAYA GETİREN EŞSİZ BİR İBADETTİR”

Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının bir taraftan deprem bölgesinde hizmet etmeye devam ettiğine diğer taraftan da uhdesindeki vazifeleri yönetmeye devam ettiğine işaret etti.

Haccın milyonlarca insanı bir araya getiren bir ibadet olduğuna dikkati çeken Başkan Erbaş, “Muazzam bir kardeşlik kongresidir hac. Dilleri, kültürleri, renkleri ve ırkları farklı olan milyonlarca Müslümanı, yılda bir defa Allah’ın beyti Kabe’nin etrafında bir araya getiren ve onları tevhit ikliminde vahdete kavuşturan bir ibadettir.” diye konuştu.

Başkan Erbaş, vatandaşların hac ibadetlerini doğru, sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir şekilde yapabilmesi için hizmet kalitesini ve standardını her yıl daha ileri bir seviyeye taşıdıklarını ifade ederek, Başkanlığın hac organizasyonuna çok büyük önem verdiğini söyledi.

“HAC İBADETİNDE ZAMAN VE MEKÂN SINIRLILIĞI VARDIR”

Hac ibadetinin zaman ve mekân bakımından sınırlı bir ibadet olduğunu anımsatan Başkan Erbaş, “Sadece belirli günlerde ve belirli mekânlarda ifa edilebilmektedir. Buna mukabil bugün bütün dünyadan milyonlarca Müslümanın haccetmek üzere sıra beklediğini biliyoruz. Mevcut şartlarda en fazla 2 milyon kişinin hac yapabileceği bir mekânda bu sayının aşılması, elbette telafisi mümkün olmayan faciaların yaşanmasına neden olacaktır. Bunun için zorunlu olarak ülkelere kota ve kontenjan uygulanmaktadır.” açıklamalarında bulundu.

Başkan Erbaş, hacca gitmek isteyen vatandaşların sayısının her geçen yıl arttığına işaret ederek, “2023 yılında ilk defa kayıt yaptıran kişi sayısı, 221.916’dır. Önceki kayıtlarla birlikte şu anda ülkemizde 2.426.114 kardeşimiz hac ibadeti yapmak için müracaat etmiş bulunmaktadır. Milletimizin hac ibadetine gösterdiği teveccühten büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim. Bu sene ülkemize tahsis edilen kontenjan ise, 83 bin 430’dur.” bilgisini paylaştı.

Diyanet İşleri Başkanlığının hac kura sistemi hakkında da konuşan Başkan Erbaş, “Başkanlığımızın, hacı adaylarını belirlemede uyguladığı kura sistemi, bu zamana kadar tespit edilen ve adaleti en iyi sağlayan uygulamadır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.” ifadesini kullandı.

“EN KÜÇÜK HACI ADAYIMIZ 40 GÜNLÜK, EN BÜYÜĞÜMÜZ İSE 119 YAŞINDADIR”

Bu yıl ön kayıt yaptıran en küçük ve en yaşlı hacı adaylarını da açıklayan Başkan Erbaş, şu bilgileri aktardı:

”Bu yıl kuraya katılacak olan en küçük hacı adayımız 40 günlük ve annesiyle babasıyla birlikte yazılmış. Yine benim içinde sürpriz oldu, çok önemli bir bilgi, yaş itibariyle yaşı en ileri olan hacı adayımız 1904 doğumlu, yani 119 yaşında. İnşallah kurada çıkar da sağlıklı bir şekilde haccını yapmak kendisine nasip olur. Kuraya girecek olan hacı adaylarımızın yaş ortalaması 57, ön kayıt yaptıran kadın hacı adaylarımızın oranı yüzde 53.3, erkek hacı adaylarımızın oranı ise yüzde 46.7 olarak kestirilebilmiştir. Kadın hacı adaylarımızın daha fazla olduğu buradan görülmektedir.”

Kura sonuçlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Başkan Erbaş, “Bilmenizi isterim ki bu kutsal yolculuğa katılma imkânına kavuşunca kalbi coşan kardeşimizin sevinci de bu imkâna kavuşamayan kardeşimizin hüznü de son derece değerli ve kıymetlidir. Zira önemli olan, bu ibadete talip olmak ve bu kutlu yolculuğa çıkma niyetimizi ortaya koymaktır.” dedi.

“KURADA ÇIKMADIĞI İÇİN HAC YAPAMAYAN KİMSENİN DİNEN MESULİYETİ YOKTUR”

Başkan Erbaş, “Yazılmış olmak, kuraya girmiş olmak hacı adaylarımız için kendi üzerlerine düşen vazifeyi yerine getirmiş oldukları anlamına geliyor. Bu bakımdan imkân bulamadığı veya kurada çıkmadığı için hac yapamayan kimsenin bu ibadetle ilgili dinen herhangi bir mesuliyeti söz konusu değildir. Bizlere düşen, niyetimizi ortaya koymak, müracaatımızı yapmak ve ümidimizi yitirmeden gideceğimiz zamanı beklemektir. Sorumluluğumuz bundan ibarettir.” değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim ve Başkanlığın üst düzey yöneticilerinin de katılımıyla kura çekildi. Ankara’dan başlayan kura çekimi daha sonra illerin plaka sırasına göre devam etti.

KESİN KAYITLAR 13-24 MART’TA YAPILACAK

Kurada adı çıkanlar, 13-24 Mart tarihleri arasında kesin kayıt yaptırabilecek.

Kayıtlarını e-devlet sistemi üzerinden kendileri yapabileceği gibi, Başkanlıkla gitmek isteyenler il müftülükleri, acentalarla gitmek isteyenler ise Başkanlıkla sözleşme imzalayan acentalardan kayıtlarını yaptırabilecekler.

Salgın hastalık döneminde 65 yaşından büyük olması ve aşı olmaması sebebiyle gidemeyen 34.443 hacı adayı kurasız hacca gidecek.

Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 30 Mart-7 Nisan tarihleri arasında illere dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

Hac çıkışları 30 Mayıs-24 Haziran tarihleri arasında olurken, dönüşler ise 3-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. »Haber Merkezi