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Güzergah belirlendi

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada 2023 yılı içerisinde toplantı, gösteri ve yürüyüş güzergahlarının belirlendiği ifade edildi.

20 Ocak 2023 Cuma 02:00
Güzergah belirlendi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6. maddesi ve Kanunun uygulanmasına dair Yönetmeliğin 3. maddesi gereğince, 2023 yılı için İlimiz merkezinde Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerinin yapılacağı meydan ve yerler  ile afiş ve pankart asılabilecek yerler, Valilik Makamının 17.01.2023 tarihli ve 25429 sayılı Olurları ile aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.”
TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ GÜZERGAHI
Toplanma alanı: Yimpaş AVM önü (sürmeli kavşağı) 
Yürüyüş güzergahı: Yimpaş AVM önü sürmeli kavşağından başlayıp, Lise Caddesi üzerinden Saat Kulesine kadar olan güzergâh
Miting alanı: Cumhuriyet Meydanı
Dağılma yeri: Miting alanı aynı zamanda dağılma yeridir.
ALTERNATİF TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ GÜZERGAHI
Toplanma alanı: Kent Park kavşağı (trafik lambalarının bulunduğu alan)
Yürüyüş güzergahı: Kent Park kavşağından Fuar Alanı önüne kadar olan kısım (Fuar Cad.)
Miting alanı: Kent Park mevkii Fuar Alanı önü
Dağılma yeri: Miting alanı aynı zamanda dağılma yeridir.
AFİŞ VE PANKART ASILACAK YERLER
Toplantı ve gösteri yürüyüşlerini halka duyurmak amacıyla hazırlanan afişler için  Belediye Başkanlığınca şehrin muhtelif yerlerine konulan ücretli/ücretsiz  billboard ve  raketlerin uygun olduğu, pankartlar için ise Belediye Başkanlığının şehrimizde uygun göreceği yerler olarak belirlenmiştir. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Güzergah Belirlendi
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