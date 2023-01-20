Güzergah belirlendi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6. maddesi ve Kanunun uygulanmasına dair Yönetmeliğin 3. maddesi gereğince, 2023 yılı için İlimiz merkezinde Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerinin yapılacağı meydan ve yerler ile afiş ve pankart asılabilecek yerler, Valilik Makamının 17.01.2023 tarihli ve 25429 sayılı Olurları ile aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.”

TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ GÜZERGAHI

Toplanma alanı: Yimpaş AVM önü (sürmeli kavşağı)

Yürüyüş güzergahı: Yimpaş AVM önü sürmeli kavşağından başlayıp, Lise Caddesi üzerinden Saat Kulesine kadar olan güzergâh

Miting alanı: Cumhuriyet Meydanı

Dağılma yeri: Miting alanı aynı zamanda dağılma yeridir.

ALTERNATİF TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ GÜZERGAHI

Toplanma alanı: Kent Park kavşağı (trafik lambalarının bulunduğu alan)

Yürüyüş güzergahı: Kent Park kavşağından Fuar Alanı önüne kadar olan kısım (Fuar Cad.)

Miting alanı: Kent Park mevkii Fuar Alanı önü

Dağılma yeri: Miting alanı aynı zamanda dağılma yeridir.

AFİŞ VE PANKART ASILACAK YERLER

Toplantı ve gösteri yürüyüşlerini halka duyurmak amacıyla hazırlanan afişler için Belediye Başkanlığınca şehrin muhtelif yerlerine konulan ücretli/ücretsiz billboard ve raketlerin uygun olduğu, pankartlar için ise Belediye Başkanlığının şehrimizde uygun göreceği yerler olarak belirlenmiştir. »Haber Merkezi