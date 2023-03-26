Güzel havanın tadını çıkardılar

Yozgatlı vatandaşlar sıcak havayı fırsat bilip kendini sokağa atarak güzel havanın tadını doyasıya çıkardı. Yozgat meydan ve caddeleri, güneşli havanın keyfini çıkarmak isteyenlerle doldu.

Cumhuriyet Meydanı, Lise Caddesi ve Saat Kulesi’ni dolduran vatandaşlar hem hafta sonu keyfi yaptı hem de sıcak havanın tadını çıkardı.



Cemrenin havaya, suya ve toprağa düşmesinden sonra bir türlü iyi geçmeyen havalardan dolayı bunalan vatandaş Cumhuriyet Meydanı, Lise Caddesi ve Saat Kulesi’ni doldurarak keyifli vakit geçirdi.

Meydanı dolduran vatandaşlardan kimi bu güzel havada yürüyüş yaparken kimisi ise arkadaşlarıyla oturup sohbet edip, vakit geçirdi.



Meydanda gezen ve çoğunluğunu emeklilerin oluşturduğu vatandaşlar, "Bugün hava güzel biz de bunu fırsat bilerek arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz. Bu güzel havada yürüyüşümüzü de yapıyoruz. Bu sene çok ağır şartlarda bir kış geçirmedik ama yine de böyle güzel havaları özlüyoruz.” ifadelerini kullandı. »Alpaslan Demir