Güzel anlatan ödüllendirildi

İlkokullar arası yapılan yarışma Ertuğrul Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yarışmaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Satılmış Batur, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Turgay Yüksel, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin sırayla sahnede masallarını anlattığı yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilerek tüm yarışmacı öğrencilere katılım belgesi verildi. »Haber Merkezi