Güvenlik ve asayiş konuşuldu

Düzenlenen toplantıya; Alay Komutanı Halil Başer, İl Emniyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün, İlçe Kaymakamları ve ilgililer katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Vekili Kayık, vatandaşların yaşamlarını kolaylaştıracak, güvenli ve huzurlu bir ortam içerisinde hayatlarını sürdürecek tüm tedbirlerin alınması için gerekli çalışmaların ilgili kurumlarca hassas bir şekilde yürütüldüğünü dile getirdi.

Kayık, verimlilik ve hizmet kalitesini arttırma adına bu tür yapılan toplantıların önemli olduğuna dikkat çekerek, “Yozgat’a hizmet ve güven vermek noktasında hepimizin belirli sorumlulukları var. Güvenlik birimlerimiz, diğer kurumlarımızla birlikte gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak şehrimizde ki huzur ortamını korumak için gece gündüz çalışıyorlar. Vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenilir bir şekilde hayatlarını sürdürmelerini sağlamak adına yapılan çalışmalara büyük önem veriyoruz.” dedi.

Yozgat’ta okulların güvenliği, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, karayolu trafik güvenliği, genel güvenlik ve asayişi etkileyen konuların değerlendirildiği toplantı, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi. »Alpaslan Demir