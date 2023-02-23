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Güvenlik güçlerine ziyaret

Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesinde meydana gelen ve birçok ili derinden etkileyen 7,7 ve 7,6’lık depremlerin ardından 15 gün sonra bölge bu kez de Hatay merkezli iki şiddetli depremle sarsıldı.

23 Şubat 2023 Perşembe 02:00
Güvenlik güçlerine ziyaret

Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren çalışma ve incelemelerine aralıksız devam eden Yozgat Valisi Ziya Polat Hatay Hassa’da incelemelerini sürdürüyor.
Vali Ziya Polat, incelemeler esnasında vatandaşlarla ve görevlilerle bir araya geliyor. 
Hassa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret eden Polat, vatandaşların can ve mal güvenliği için 7/24 görev başında olan güvenlik güçlerine çalışmalarında kolaylıklar diledi. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 23.02.2023 11:28
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