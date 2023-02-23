Güvenlik güçlerine ziyaret

Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren çalışma ve incelemelerine aralıksız devam eden Yozgat Valisi Ziya Polat Hatay Hassa’da incelemelerini sürdürüyor.

Vali Ziya Polat, incelemeler esnasında vatandaşlarla ve görevlilerle bir araya geliyor.

Hassa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret eden Polat, vatandaşların can ve mal güvenliği için 7/24 görev başında olan güvenlik güçlerine çalışmalarında kolaylıklar diledi. »Haber Merkezi