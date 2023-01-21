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Güvenliği ihmal etmiyor

Sürmeligaz İl Müdürü İhsan Salman, “Şirketimiz geriye dönük tesisat kontrolleri gerçekleştirilmekte olup, doğal gaz arzı sağlanmış tesisatların güvenli doğalgaz kullanımını temin etmek üzere kontrol süreci devam etmektedir” dedi. 

21 Ocak 2023 Cumartesi 02:00
Güvenliği ihmal etmiyor

Salman yaptığı açıklamada, “Öncelikli amacımız şehrimizde doğal gaz kullanımını yaygınlaştırarak, hava kalitesini arttırmak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir ortam tesis etmektir. Ölümle sonuçlanabilen üzücü kazaların önüne geçilebilmesi için doğal gaz tesisatlarının yetkili firmalar tarafından yapılması, cihaz ve ekipman bakımlarının da aynı şekilde yetkili servisler vasıtasıyla yapılması gerekmektedir” dedi.
Geriye dönük kontrol kapsamında; tesisatların kontrol edildiğini bildiren Salman şöyle devam etti: “Şirketimiz tarafından; teknik donanıma sahip ekiplerimiz tarafından periyodik tesisat kontrol işlemi gerçekleştirilmekte olup tesisatın uygun görülmesi durumunda doğal gaz kullanımına izin verilmektedir. Tesisat kontrollerinde kaçak ya da usulsüz doğal gaz kullanımı tespit edilmesi durumunda doğal gaz arzı durdurulmakta ve gerekli cezai müeyyideler uygulanmaktadır. Tesisatın bakımsızlığı nedeni ile kullanım ömrünü tamamlamış ekip veya ekipmanların değiştirilmesi talep edilerek tadilat veya bakım yaptıracak abonelerimize şirketimiz tarafından yetkilendirilmiş firmaların aracılığıyla tesisat tadilatı yaptırması gerekliliği bildirilmektedir. Mevzu bahis olan yetkili firmaların listesi http://www.surmeligaz.com.tr/SertifikaliAktifFirmalar.aspx linki altında yayınlanmaktadır. Yetkili firma tarafından mevzuatlara ve şartnamelere uygun hale getirilen doğal gaz tesisatı için yetkili firma tarafından randevusu talep edilmekte; şirketimiz tarafından kontrol işlemi tekrar gerçekleştirilmektedir. Tesisatların mevzuatlara ve şartnamelere uygunluğunun tespit edilmesi halinde doğal gaz arzı tekrar sağlanmaktadır. Yapılan bu kontrollerle ilgili olarak şirketimiz tarafından herhangi bir ücret talep edilmemektedir.” 
»Haber Merkezi

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