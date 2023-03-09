‘Güvenli Trafik, Güvenli Gelecek’

Ekipler tarafından okul servis şoförlerine; Sürüş Teknikleri, Emniyet Kemerinin Önemi, Servislere Öğrenci İndirme-Bindirme Kuralları, Uymaları Gereken Konular, Görev ve Sorumlulukları hakkında bilgiler verildi.
Jandarma ekipleri okul öğrencilerine ise; Genel Trafik ve Sürüş Kuralları, Trafikte Görme Görülme ve Duyma, Emniyet Kemeri Takmanın Önemi, Okul Servis Araçlarını Kullanma Esasları, Yaya ve Okul Geçitlerinin kullanımı anlatıldı. »Sema Nur Koçaker
Ekipler tarafından okul servis şoförlerine; Sürüş Teknikleri, Emniyet Kemerinin Önemi, Servislere Öğrenci İndirme-Bindirme Kuralları, Uymaları Gereken Konular, Görev ve Sorumlulukları hakkında bilgiler verildi.