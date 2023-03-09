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‘Güvenli Trafik, Güvenli Gelecek’

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Trafik Tim Komutanlığı tarafından “Güvenli Trafik-Güvenli Gelecek” kapsamında Yozgat Merkez Şehit Mehmet Armağan Alper İlkokulu ve Orta Okulunda öğrenci servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

09 Mart 2023 Perşembe 02:00
‘Güvenli Trafik, Güvenli Gelecek’

Ekipler tarafından okul servis şoförlerine; Sürüş Teknikleri, Emniyet Kemerinin Önemi, Servislere Öğrenci İndirme-Bindirme Kuralları, Uymaları Gereken Konular, Görev ve Sorumlulukları hakkında bilgiler verildi.
Jandarma ekipleri okul öğrencilerine ise; Genel Trafik ve Sürüş Kuralları, Trafikte Görme Görülme ve Duyma, Emniyet Kemeri Takmanın Önemi, Okul Servis Araçlarını Kullanma Esasları, Yaya ve Okul Geçitlerinin kullanımı anlatıldı. »Sema Nur Koçaker

Anahtar Kelimeler:
Güvenli TrafikGüvenli Gelecek
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