‘Güvenli Trafik, Güvenli Gelecek’

Ekipler tarafından okul servis şoförlerine; Sürüş Teknikleri, Emniyet Kemerinin Önemi, Servislere Öğrenci İndirme-Bindirme Kuralları, Uymaları Gereken Konular, Görev ve Sorumlulukları hakkında bilgiler verildi.

Jandarma ekipleri okul öğrencilerine ise; Genel Trafik ve Sürüş Kuralları, Trafikte Görme Görülme ve Duyma, Emniyet Kemeri Takmanın Önemi, Okul Servis Araçlarını Kullanma Esasları, Yaya ve Okul Geçitlerinin kullanımı anlatıldı. »Sema Nur Koçaker