Güven tazeledi

Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen genel kurul toplantısına, Bozok Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi üyeleri katıldı. 625 delegeden 565 kişi oy kullandı. Oyların çoğunluğunu alarak Ayaroğlu yeniden başkan seçildi.

Başkan Ayaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “ Öncelikle Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü hemşehrimiz Abdulkadir Akgül’e desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Çok kıymetli dostlarım, değerli esnaf ve sanatkâr kardeşlerim. 2016 yılında esnaf ve sanatkârımıza hizmet için en temiz duygularımızla, heyecanımızla, arzu ve isteğimizle yol arkadaşlarımızla birlikte kurduğumuz Bozok Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifimizin 5. Olağan Kongresini siz kıymetli delegelerimizle birlikte yoğun bir katılımla gerçekleştirdik. Rabbim'e hamdolsun; Esnaf ve Sanatkârımızın büyük teveccühü ile güven tazeleyerek yeniden başkanlık emanetini devraldık. Sizlerle yine yeniden, birlikte yöneterek, geliştirerek hizmet etmeyi sürdüreceğiz. "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz/ Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde." beytinde olduğu gibi laf değil hizmet üretip nerede bize ihtiyacı olan Yozgatlı esnaf ve sanatkârımız varsa yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle; Bugün kongremizde yanımızda olan başta esnaf ve sanatkâr kardeşlerim, ağabeylerim olmak üzere; arayan tebrik eden tüm devlet büyüklerimize şahsım ve teşkilatım adına teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. »Alpaslan Demir