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Güven tazeledi

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz olağan kongrede güven tazeledi.

07 Şubat 2023 Salı 02:00
Güven tazeledi

Yozgat Belediyesi Büyük sinema salonunda gerçekleştirilen Ziraat Odası Olağan Kongresi’nde Başkan İsmail Açıkgöz güven tazeledi. Başkan Açıkgöz, yaptığı teşekkür konuşmasında birlik beraberlik mesajı vererek, çiftçilere en iyi şekilde hizmet etmenin gayretinde olacağını vurguladı.
Başkan Açıkgöz, “Öncelikle beni tekrar bu göreve layık gören bütün delegelerimize ve çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Ben ve yönetim kurulu üyelerim dün olduğu gibi bundan sonrada değerli çiftçilerimize en iyi şekilde hizmet etmenin gayreti içerisindeyim. Yozgat’ımız konumu itibariyle tarım ve hayvancılığa dayalı bir şehirdir. Bu bakımdan tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi ve üretimin artırılması Yozgat’ımız, ülkemiz ve çiftçilerimiz adına büyük bir önem arz etmektedir. Bu bilinçle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizleri tekrar bu göreve layık gören delegelerimize, muhtarlarımıza ve tüm çiftçilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

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Güven Tazeledi
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