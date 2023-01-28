Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.191,83
ALTIN
1.164,91
DOLAR
18,81
STERLİN
23,31
EURO
20,44

“Gururunu yaşıyoruz”

Türkiye’nin ilk Şehir Hastanesi unvanına sahip olan Yozgat Şehir Hastanesi, kuruluşunun 6’ncı yılını kutluyor.

28 Ocak 2023 Cumartesi 02:00
“Gururunu yaşıyoruz”

2017 yılının Ocak ayında açılışı dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından gerçekleştirilen Yozgat Şehir Hastanesi 6 yıldır Yozgatlılara hizmet veriyor.
Yozgat Şehir Hastanesi’nin açılışının 5’inci yılına girmesi dolayısıyla AK Pati Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, “Hizmette 6’ncı yılını doldurmanın gururunu yaşıyor.” dedi.
Başer, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan' ın ‘En Büyük Hayalim’ dediği; sağlıkta devrimin lokomotifi olan Şehir Hastanelerimizin ilki olan ‘Yozgat Şehir Hastanesi’ hizmette 6’ncı yılını doldurmanın gururunu yaşıyor. Türkiye Yüzyılında Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan dirayetli ve güçlü liderliğinde Yozgat’ımız için hizmet ve eser üretmeye devam edeceğiz. İlk günkü aşkla ve memleket sevdasıyla. “ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 27.01.2023 18:06
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanSağlık BakanlığıSağlıkAK Pati Yozgat Milletvekili Yusuf BaşerYozgat şehir Hastanesişehir HastanesiGururunu Yaşıyoruz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Protesto edildi!
Protesto edildi!
Tatbikatlı eğitim
Tatbikatlı eğitim
Belediyeden çorba ikramı
Belediyeden çorba ikramı
Unutulmak istemiyorlar!
Unutulmak istemiyorlar!
Kaymakam ziyaret etti
Kaymakam ziyaret etti
Birlik beraberlik gecesi
Birlik beraberlik gecesi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim