“Gururunu yaşıyoruz”

2017 yılının Ocak ayında açılışı dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından gerçekleştirilen Yozgat Şehir Hastanesi 6 yıldır Yozgatlılara hizmet veriyor.

Yozgat Şehir Hastanesi’nin açılışının 5’inci yılına girmesi dolayısıyla AK Pati Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, “Hizmette 6’ncı yılını doldurmanın gururunu yaşıyor.” dedi.

Başer, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan' ın ‘En Büyük Hayalim’ dediği; sağlıkta devrimin lokomotifi olan Şehir Hastanelerimizin ilki olan ‘Yozgat Şehir Hastanesi’ hizmette 6’ncı yılını doldurmanın gururunu yaşıyor. Türkiye Yüzyılında Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan dirayetli ve güçlü liderliğinde Yozgat’ımız için hizmet ve eser üretmeye devam edeceğiz. İlk günkü aşkla ve memleket sevdasıyla. “ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi