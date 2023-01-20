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Gurur duyuyoruz..!

AK Parti Yozgat Gençlik Kolları İl Başkanı Yaşar Taşdemir, Yıllardır gece gündüz demeden çalışan mücadelesi azmi ve kararlılığı ile 3 bin 500 kişinin çalıştığı Baykar ailesiyle gurur duyduklarını söyledi.

20 Ocak 2023 Cuma 02:00
Gurur duyuyoruz..!

Başkan Taşdemir yaptığı yazılı basın açıklamasında, “Kıymet bilmek her babayiğidin harcı değildir. Yıllardır gece gündüz demeden çalışan mücadelesi azmi ve kararlılığı ile yeniçağın kapılarını açan, Birçok çok kardeş dost ülkemizde destanlar yazan Türk SİHA’larının büyük üstadları Sektördeki yerlilik oranını yüzde 80'lere çıkarmayı başaran 3 bin 500 kişinin çalıştığı Baykar ailesiyle gurur duyuyoruz. Kimi dışarıdan kimi içeriden sayısız sabotaj teşebbüsüne rağmen savunma sanayimizi büyüten bu büyük aileyi desteklemeye devam edeceğiz. Tüm engellemelere ve sabotajlara rağmen hayallerinden vazgeçmeyen ve Türkiye’mizi onurlandıran Baykar ailesi verdiği mücadelelerle Türk havacılık tarihine adını altın harflerle yazdırmaya devam edecektir. Babacan ve ahalisi bilmelidir ki 6 çürük elma bir kasayı kısa sürede çürütecektir. SİHA'larımızın değerini Dünya anladı, yüz yıldır yazılan savaş doktrinini değiştirdiğini; bir tek içimizdeki hainler bilmedi kıymetini” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

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Gurur Duyuyoruz..
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