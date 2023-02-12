İlçe vatandaşı tarafından toplanan yardımlar belediye ekiplerince deprem bölgesine ulaştırılıyor.

Ayrıca deprem bölgesine mobil mutfak kurduklarını belirten Belediye Başkanı Müjdat Karaca, sürekli olarak sıcak yemeğin verdiğini ifade etti.

Başkan Karaca, “Şefaatli’li hemşerilerimizin yardımlarını depremde zarar gören kardeşlerimize ulaştırdık. Kurulan mobil mutfak aracılığıyla sürekli sıcak yemek ikramında bulunduk ve dağıtımlarımız halen devam etmektedir. Örnek bir şekilde birlik ve beraberlik gösteren tüm hemşerilerimle gurur duyuyorum. Rabbim birinizi bin etsin.” dedi.

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