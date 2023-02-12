Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.505,34
ALTIN
1.128,82
DOLAR
18,84
STERLİN
22,72
EURO
20,12

“Gurur duyuyorum”

Şefaatli ilçesinde, deprem bölgesine yardım seferberliği aralıksız olarak devam ediyor.

12 Şubat 2023 Pazar 02:54
“Gurur duyuyorum”

İlçe vatandaşı tarafından toplanan yardımlar belediye ekiplerince deprem bölgesine ulaştırılıyor. 
Ayrıca deprem bölgesine mobil mutfak kurduklarını belirten Belediye Başkanı Müjdat Karaca, sürekli olarak sıcak yemeğin verdiğini ifade etti. 
Başkan Karaca, “Şefaatli’li hemşerilerimizin yardımlarını depremde zarar gören kardeşlerimize ulaştırdık. Kurulan mobil mutfak aracılığıyla sürekli sıcak yemek ikramında bulunduk ve dağıtımlarımız halen devam etmektedir. Örnek bir şekilde birlik ve beraberlik gösteren tüm hemşerilerimle gurur duyuyorum. Rabbim birinizi bin etsin.” dedi. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Gurur Duyuyorum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yalnız bırakmadılar
Yalnız bırakmadılar
Birlik vakti
Birlik vakti
Valilik uyardı
Valilik uyardı
“Yaralarımızı birlikte saracağız”
“Yaralarımızı birlikte saracağız”
“Elimizden geleni yapacağız”
“Elimizden geleni yapacağız”
Seferber oldular
Seferber oldular
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim