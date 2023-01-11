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“Gününüz kutlu olsun”

Yozgat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Harun Evcimen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

11 Ocak 2023 Çarşamba 02:00
“Gününüz kutlu olsun”

Evcimen yaptığı yazılı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı; “ Gazetecilik mesleği, İnsanların haber alma hakkını kullanmasına yardımcı olmak amacıyla doğru, tarafsız, objektif, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri uhdesinde barındıran önemli bir meslek olduğunun bilinciyle, bu güzide mesleği icra eden, yazın sıcakta, kışın soğukta gece gündüz demeden yorulmadan, aşk ile çalışan demokrasilerin vazgeçilmez unsurları olan basın ve medya, aynı zamanda kamu ve bizler arasındaki veri akışını sağlayan düşünce, ifade ve haber alma özgürlüğünün en etkin unsurlarından, bizleri bilgilendirmek amacıyla şartlar ne olursa olsun görevini yapmaya çalışan gazeteci arkadaşlarımızın ve basın yayın kuruluşlarının temsilci ve çalışanlarının, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, çalışmalarında kolaylıklar, görevlerinde başarılar dilerim.” »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Gününüz Kutlu Olsun
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