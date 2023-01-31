Yozgat merkez, Yenifakılı, Boğazlıyan ve Kadışehri ilçelerinde gerçekleştirilen esnaf ziyaretine MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, MYK üyeleri İbrahim Uzun, Ahmet Kürşat Azkur, Sezer Yozgat, MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay ve parti teşkilatı katılım sağladı.

MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin talimatları kapsamında adım adım 2023 programları kapsamında ziyaretlerimize devam ediyoruz.” dedi.

Ziyaretler hakkında bilgiler veren Başkan Irgatoğlu, “ Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin talimatları kapsamında adım adım 2023 programları kapsamında ziyaretlerimize devam ediyoruz. Bir yandan "Komşum Nasılsın?" programlarımız devam ederken diğer yandan da “Adım Adım 2023 Ahilerle Gününüz Bereketli Olsun" teması ile esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Tarihimizde kendine özgü disiplini, görgü ve ahlak kurallarıyla bilinen ahi teşkilatı; Anadolu’da bin yıllık kardeşlik hukukunun temellerinin atılmasında başta rol oynamış önemli bir sosyal kurumdur. Ahi teşkilatı sayesinde esnafın sürdürdüğü ticarette usta-çırak ilişkisi de yerleşmiştir. Bizlerde bu kavramda Yozgat Milletvekilimiz Ethem Sedef, Aksaray Milletvekilimiz Ramazan Kaşlı, MYK üyelerimiz İbrahim Uzun, Ahmet Kürşat Azkur, Sezer Yozgat, İlçe Başkanı Adem Kızılay, KAÇEP Başkanı Gülseren Sarıoğlu, Ocak Başkanı İrfan Şahbaz, Türkav Başkanı Kemal Ergün ve parti teşkilatlarımız ile birlikte hafta sonu esnaf ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Milletvekillerimiz ve MYK üyelerimiz tek tek esnafları ziyaret ederek sıkıntılarını dinleyip onlardan aldıkları geri dönüşleri meclis kürsüsünde dile getireceklerini aktardı. Aynı zamanda esnaf ziyaretlerimizde esnaflarımıza Cumhur ittifakı ve partimizi anlatıp, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin selamlarını ilettik. Partimizin mevcut siyasi faaliyetlerinin devamı mahiyetindeki bu yeni program, 'Adım Adım 2023; Ahilerle Gününüz Bereketli Olsun' teması altında sürdürülecektir.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi