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Günümüzü kutladılar

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, İl Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yurtlu, Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir, Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan ve yönetim kurulu üyeleri gazetemizi ziyaret ederek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutladı. 

11 Ocak 2023 Çarşamba 02:00
Günümüzü kutladılar

Gazetemiz Genel Koordinatörü Yasin Nazım Kayhan ile gazetecilik mesleği üzerine bir süre sohbet eden İl Başkanı Yusuf Başer, “Gazetecilik mesleği zor ve meşakkatli bir meslektir. İlimizde bu görevi ifa eden bütün gazetecilerimizin günlerini kutluyorum. Özellikle bu görevi Yozgat ölçeğinde bulunan illerde sürdüren gazeteciler diğer büyük şehirlere göre daha zor şartlarda bu görevi en iyi şekilde yapmaya çalışmaktadır. Bu vesile ile gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü tebrik ediyorum.” diye konuştu.
MÜFTÜ GÜLDEN’DEN ZİYARET
Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden de 10 Ocak Gazeteciler günü dolasıyla gazetemizi ziyaret etti.
Müftü Gülden, “Doğru, ilkeli ve tarafsız görev anlayışıyla kamuoyunu bilgilendiren, toplumun talep ve beklentilerini dile getirerek önemli bir sorumluluğu yerine getiren, gece gündüz, sıcak soğuk demeden 24 saat çalışma usulü ile mesai yapan kardeşlerimin, Yozgat’ımıza hizmet veren tüm basın ve yayın kuruluşu temsilci ve çalışanları başta olmak üzere bu mesleğe gönül ve kuvvet veren, basın mensupların, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, sevdikleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyor, görevini yaparken hayatını kaybeden basın çalışanlarını da rahmetle anıyorum.” dedi. »Sema Nur Koçaker

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GÜNÜMÜZÜ KUTLADILAR
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