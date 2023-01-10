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Günlerini kutladı

AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

10 Ocak 2023 Salı 02:00
Günlerini kutladı

Başkan Gökhan, yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Haber almanın ve iletişimin etkin kanallarından biri olan ‘Gazetecilik’ şüphesiz ki çok  önemli bir meslektir. 10 Ocak 1961 tarihinde 212 sayılı kanun ile yürürlüğe girerek, zorlu şartlarda, yurdun dört köşesinde  görevini yerini getirmek için çaba gösteren basın mensuplarımızın haklarını düzenleyen ve ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ olarak kabul edilen bu özel günü en içten dileklerimle kutluyorum. Kamuoyunun bilgilendirilmesi ve bilinçlenmesi açısından güvenilir haber yapma, objektif olma, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi birçok ilke ve esasları içeren ve bu manada ulvi bir meslek ifa eden gazetecilerimiz, aynı zamanda vatandaşlarımız ile devlet arasında bir köprü görevi görmektedir. Mesai mefhumu olmadan her şart altında fedakârca çalışarak halkın haber alma hakkını sağlayan ve toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen basın mensuplarımız bu yönüyle milletin duygularına tercüman, düşüncelerine ses olmaktadırlar. Demokratik, ahlaki ve toplumsal sorumluluk bilinciyle görevini yapmaya çalışan tüm gazeteci arkadaşlarımızın özverileri bütün takdirlerin üzerindedir. Bu duygu ve düşüncelerle mesleklerini büyük bir özveriyle ifa eden ulusal basın mensuplarımız ile ilimizin gelişmesine ve kalkınmasına  büyük katkılar sağlayan yerel basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor; sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” »Haber Merkezi

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Günlerini KutladıAk Parti10 Ocak Çalışan Gazeteciler GünüAhmet Gökhan
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