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'Gün birlik günü'

Yozgat Şehit ve Gazi Aileleri Derneği, 6 Şubat’ta meydana gelen, 10 ili etkileyen ve yüz yılın felaketi olarak nitelendirilen depremden etkilenen vatandaşlara yardım kamyonu gönderdi.

15 Şubat 2023 Çarşamba 02:00
'Gün birlik günü'

Günün birlik günü olduğunu belirten Yozgat Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz, dernek olarak hazırladıkları kolileri depremzedelere ulaştırdıklarını belirterek, “Öncelikle depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Halen enkaz altında olan vatandaşlarımızın sağ salim kurtarılması için dua ediyoruz. Gün birlik günü. Bugünde Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği olarak elimizden geldiğince oradaki kardeşlerimizin yanında olmak istedik. İçerisinde bebek bezi, mama, battaniye, yorgan, muhtelif gıdalar, yetişkin ve çocuklar için mevsim şartlarına uygun kıyafetler, kışlık ayakkabı, el feneri, powerbank gibi ürünleri kullanılmamış sıfır olarak temin edip deprem bölgesine ulaştırdık.”  dedi.
Başkan Açıkgöz; “Elbette devletimiz çok güçlü, depremin ilk olduğu andan itibaren vatandaşlarımızın yanında. Onların her türlü ihtiyacını karşılıyor. Bizlerde insani duygularımızın vermiş olduğu hissiyatla bu duruma kayıtsız kalamadık. İlk etapta öncelik ihtiyaca göre hazırladığımız kolilerimizi deprem bölgesine ulaştırdık. İhtiyaç olması durumunda yine hazırlıklarımızı yaparak depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanında olmaya hazırız.”  diye konuştu. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Gün Birlik Günü
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