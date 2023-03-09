Yozgat il genelinde yaklaşık 5 milyon 500 bin dekar hububat ekili alanda gübreleme çalışması başlarken, çiftçiler ise son yıllarda artan gübre fiyatlarından yakınıyor. Sorgun'a bağlı Ağcın Köyünde tarlasına gübre atan Ali Nabi Yılmaz isimli çiftçi bu yıl gübre fiyatlarının artış gösterdiğini belirterek “Geçtiğimiz yıl gübre fiyatları yüksekti. Bu yılda fiyatlar yine aynı şekilde seyrediyor. Bu yıl yaklaşık 225 dönümlük ekili arazim için 3 ton gübreye yaklaşık 35 bin lira ödedim.” dedi. »İHA