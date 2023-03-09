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Gübreleme çalışması

Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden olan Yozgat Sorgun ilçesinde bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte çiftçiler gübreleme çalışmasına başladı.

09 Mart 2023 Perşembe 02:00
Gübreleme çalışması

Yozgat il genelinde yaklaşık 5 milyon 500 bin dekar hububat ekili alanda gübreleme çalışması başlarken, çiftçiler ise son yıllarda artan gübre fiyatlarından yakınıyor. Sorgun'a bağlı Ağcın Köyünde tarlasına gübre atan Ali Nabi Yılmaz isimli çiftçi bu yıl gübre fiyatlarının artış gösterdiğini belirterek “Geçtiğimiz yıl gübre fiyatları yüksekti. Bu yılda fiyatlar yine aynı şekilde seyrediyor. Bu yıl yaklaşık 225 dönümlük ekili arazim için 3 ton gübreye yaklaşık 35 bin lira ödedim.” dedi. »İHA

Anahtar Kelimeler:
Gübreleme çalışması
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