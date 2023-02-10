Gözünü dahi kırpmadı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevre illerde de şiddetli bir şekilde hissedilen depremin hemen ardından tüm Türkiye’de olduğu gibi Yozgat’ta da destekler gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

Hikmet Basalak, yaptığı konuşmada “Orda onlar zor durumdayken yaralarına merhem olmak için elimizden geldiği kadarıyla bir şeyler yapmaya çalıştım. Türk Kızılay’ı bizlere her zaman destek oluyor. Bu sebepten dolayı büyükbaş hayvanımı bağışlamaktan hiç çekinmedim helali hoş olsun” diye konuştu.

Bağışlama olayına şahit olan vatandaşlar: “ Çadırardıç köyüne giden Kızılay ekibine gözü gibi baktığı Büyükbaş hayvanını depremzedelere bağışlamaktan hiç çekinmedi. Yozgat’ın Çadırardıç köyünde bir yiğit bir Allah’ın aslanı evindeki Tosun'u bağışlamış, şu memleket yıkılır mı? Böyle asil milletin kıymetini bilmeyen kim olursa olsun makamı mevkisi ne olursa olsun. Allah iki cihanda helak etsin, Rabbim sen bu asil millete zeval verme, tırnağı bile etmeyeceğimiz ne yiğitler saklı ülkemin her bir köşesinde.” İfadelerini kullandılar. »Alpaslan Demir