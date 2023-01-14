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Gösteriyi lanetledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşehrimiz Fuat Oktay, "İsveç’te hain terör örgütü üyeleri tarafından Türkiye’yi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef halan gösteriyi lanetliyorum." dedi.

14 Ocak 2023 Cumartesi 02:00
Gösteriyi lanetledi

Oktay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “İsveç’in Nato üyelik girişimleri kapsamında verdikleri sözleri tutmalarını, bu tür girişimlere müsamaha göstermemelerini bekliyoruz. Bu yaşananlar, Türkiye’nin haklı endişelerini bir kez daha dünya kamuoyuna göstermiştir. Demokratik hukuk devletlerinin hiçbirinin bu tip hukuksuz gösterilere göz yumması beklenemez. İsveç makamlarının, kabul edilemez bu eylemleri gerçekleştiren terör grupları ve destekçileri hakkında yasal işlemleri derhal başlatmalarını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

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