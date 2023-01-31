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Gösteri ve yürüyüş alanları belirlendi

Boğazlıyan Kaymakamlığı, ilçe sınırları içerisinde toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı alanlar konusunda bilgilendirmede bulundu.

31 Ocak 2023 Salı 02:00
Gösteri ve yürüyüş alanları belirlendi

2911 sayılı  Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu gereğince, Boğazlıyan ilçe sınırları içerisinde toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı alanlar belirlendi.
Boğazlıyan Kaymakamlığından yapılan duyuruda ilçemiz merkezinde düzenlenebilecek Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerinin yapılabileceği alan ve güzergahlar şu şekilde;
“TOPLANMA ALANI”
“Boğazlıyan Belediyesi Hizmet Binası Önü. Şevket Hokkaömeroğlu Bulvarı Boğazlıyan Belediye Hizmet Binası önünden başlayıp İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde bulunan kavşaktan geri dönüp Cumhuriyet Meydanına kadardır. Miting Alanı: Cumhuriyet  Meydanı. Dağılma Yeri: Miting alanı aynı zamanda dağılma yeri.”
“ALTERNATİF TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞ GÜZERGÂHI”
“Toplanma Alanı: Boğazlıyan Belediyesi Hizmet Binası Önü. Boğazlıyan Belediyesi Hizmet binası önünden başlayıp, öğretmenler parkı istikametinden devam edip Pazar yeri kavşağından Halk Pazarına kadar. Miting Alanı: Boğazlıyan Halk Pazarı. Miting alanı aynı zamanda dağılma yeri.”
“PANKART ASILACAK YERLER”
Toplantı ve gösteri yürüyüşünü düzenleyen siyasi parti, dernek, sendika vb. tüzel kişiliğe ait çalışma binaları, tesisleri ile bunlara ait eklentileri. Toplantı düzenlenecek alan ve çevresi.
“PANKART ASILMAYACAK YERLER”
Seçim Kanununda yasaklanan yerlere (Kaymakamlık hizmet binası çevresi, kamuya ait bina ve eklentilerine, ibadethanelere) pankart asılmayacak ve afiş yapıştırılmayacak.
Ayrıca; Toplantı ve gösteri yürüyüşlerini halka duyurmak amacıyla hazırlanan afişler için Belediye Başkanlığınca şehrin muhtelif yerlerine konulan 7 adet ücretli/ücretsiz billboard ve raketlerin uygun olduğu, ayrıca ihtiyaç doğması halinde asılacak afiş ve pankartlar için Belediye Başkanlığınca ilçede uygun görülecek yerler olarak belirlendi.
Öte yandan belirlenen alanların dışında gösteri, yürüyüş ve toplantı yapılmasına izin verilmeyecek. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Gösteri Ve Yürüyüş Alanları Belirlendi
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