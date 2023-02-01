Görevine başladı

Çolak, yaptığı açıklamada, “Akdağmadeni’nin doğası ve kültürel gelişmişliği, Yozgat’ın öne çıkan ilçelerinden biri olduğunu gösteriyor. Görev süremiz boyunca, din hizmeti noktasında masa başı görev yapmak yerine ilçe halkımızın, esnafımızın arasında olmayı tercih ediyorum. Dini yapıyı şekillendirmek amacıyla halkımıza İslam’ın genel prensiplerini, ahlakını, kitabı Kur’an-ı Kerim’i anlatmak ve öğretmek bizim temel görevimiz olacak. Bu bağlamda imam hatiplerimiz ve Kur’an kursu öğreticilerimiz ile birlikte bu hizmeti en güzel şekilde yürütmeye gayret edeceğiz.” dedi. »Haber Merkezi