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Görev dağılımı belirlendi

istanbul’da faaliyet gösteren Yozgatlılar Federasyonu, 19 Mart’ta gerçekleştirilen 9. Olağan Genel Kurulu sonrasında yeni görev dağılımını belirledi.

28 Mart 2023 Salı 02:00
Görev dağılımı belirlendi

İftardan sonra yapılan yönetim kurulu toplantısında açıklanan görev dağılımına göre, Ahmet Yılmaz genel başkanlık koltuğuna otururken, Tarık Şahin genel başkan yardımcılığına getirildi. Kaan Pınarcıoğlu ise genel sekreterliğe seçildi.
Ruhi Gedik, saymanlık görevini üstlenirken, Uğur Akkaya, Mustafa Dikkatli, Halil Akbulut, Ercan Doğan ve İbrahim Bulut da genel başkan yardımcılıklarına getirildiler. Kadın Kolları Genel Başkanlığına Hatice Şahin seçilirken, başkan yardımcılıklarına Güler Özkan ve Kadriye Özgül getirildi.
Anadolu Yakası Dernek Sorumluluğuna Fehmi Güran getirilirken, Hamza Azmaz, Salih Olgun Erdoğan Şahin gibi isimler de başkan yardımcılıklarına atandılar. Avrupa Yakası 2. Bölge Başkanlığına Gökhan Özgür seçildi. Başkan yardımcılıklarına ise Mustafa Erkoç, İsmet Yaşar, Tahir Kaya, Necdet Sarıaslan getirildi. Avrupa Yakası 3. Bölge Başkanlığına ise Ramazan Tülek seçilirken, Bekir Solmaz, Osman Pak, Faruk Kayım, Abdurrahman Kilincer ve İdris Akbulut da başkan yardımcılıklarına atandılar.
Yozgatlılar Federasyonu’nun yeni görev dağılımı hakkında açıklama yapan yetkililer, tüm arkadaşlarına başarılar dilediklerini ifade etti. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Görev Dağılımı Belirlendi
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