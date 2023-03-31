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Görev bitti

Hatay Vali Yardımcılığı vazifesini yürüten Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, görevini tamamladı.

31 Mart 2023 Cuma 16:38
Görev bitti

Aşevi açmak için gittiği Hatay’da çalışmalarını sürdüren Kaymakam Açıkgöz, 51 gün boyunca depremden etkilenen Hatay’a destek oldu.

Mülki idare amirlerinin değişim süreci sebebiyle Vali Yardımcılığı görevinin bittiğini belirten söyleyen Açıkgöz, “Hatay’dan ayrılarak ilçeme dönüş yapıyorum” dedi.

“AŞEVİMİZ ÇALIŞACAK”

Kaymakam Açıkgöz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “51 gün önce deprem olur olmaz Hatay’da bir Aşevi açmak için yola çıkmıştık. Ve bir süredir de geçici görevle Hatay Vali Yardımcılığı vazifesinde bulunuyordum. Sürecin başından bu yana bölgede olan mülki idare amirlerinin değişim süreci sebebiyle geçici görevle bulunduğum bu vazife tamamlandı. Hatay’dan ayrılarak ilçeme dönüş yapıyorum. Fakat aşevimiz kesintisiz şekilde hizmet vermeye devam edecek. Hataylıları bu süreç bitene kadar asla yalnız bırakmayacağız. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara sabır; tedavisi devam edenlere ise acil şifalar temenni ediyorum. Rabbimiz bir daha böyle bir acı yaşatmasın” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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