Görev alıyorlar

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan, “Yeni atamaları yapılan tıbbi sekreterlerin çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi. Başhekim Kozan, konuşmasına şöyle devam etti: "Son atamalarda Yozgat Şehir Hastanesine 135 tıbbi sekreter görevlendirilmişti. İlk etapta göreve başlayan tıbbi sekreterlerimizin ardından gerekli belgelerini tamamlayan ve oryantasyon eğitimi alan tıbbi sekreterlerimiz de hekimlerimiz yanında yerlerini alarak çalışmalarına başladılar. Halen gelecek olan sağlık personellerimizin gerekli oryantasyon eğitimlerini tamamlayıp göreve başlamasıyla birlikte hastanemizde hastalarımız daha hızlı muayene edilebilecektir. Böylelikle Doktorlarımız da sadece hasta odaklı çalışabilecektir."

Göreve başlayan tıbbi sekreterler hekimlerin yanında görev yapacak, bilgisayara geçilmesi gereken reçete, rapor, yatış, taburcu gibi işlemleri yapacak. »Haber Merkezi