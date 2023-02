Gönüllüler yola çıktı

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen ‘Gün birlik Günüdür’ programına Belediye Başkanı Celal Köse, Belediye Başkan Yardımcıları, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir, AK Parti Kadın Kolları Başkan Erva Kevser Yurtlu, Belediye Meclis üyelere ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Burada bir açıklama yapan Belediye Başkanı Celal Köse, “Dün gece sabah saat 04:00 sıralarında Merkez üssü Kahramanmaraş ilimizde büyük bir deprem felaketi yaşandı. Ülkemizin yaşadığı, yaşayabileceği en büyük felaketlerinden bir tanesiydi rabbim böyle bir felaketi yaşatmasın. Yozgat insanı duyarlı Allah’a hamdolsun tüm ayni, nakdi yardımlarını Belediyemiz, Valiliğimiz, sivil toplum örgütlerimiz vatandaşlarımız hep birlikte ulaştırmaya çalıştık. İl merkezimizden pek çok battaniye, su ve diğer araç gereçleri sağlık ekiplerimiz, UMKE ekiplerimiz, arama kurtarma ekiplerimizi seferber ettik yola çıkıp deprem bölgesine gittiler. Yozgat’tan gönüllü kardeşlerimizden pek çok talep aldık. Bizler de gönüllü olmak istiyoruz bizlerinde yapacağı elbette bir iş vardır bir can kurtarmaya vesile olalım istediler. Bizler de onların çağrısına duyarsız kalmadık. Arama kurtarma profesyonel bir iş. Bizim gönderdiğimiz arkadaşlarda onlara yardımcı olabilecek lojistik destek sağlayabilecek arkadaşlarımız. Aralarında gerçekten bu işte uzman arkadaşlarımızda var onların koordinesinde bugünde 100’den fazla arkadaşımızı Hatay iline hep birlikte dualarla uğurladık. Allah gidenlerden razı olsun yolları açık olsun inşallah Yozgat insanı da orada Hataylı kardeşlerimizin derdine derman olur onların yaşaması için bir nebze bir nefes olabilirse bizimde en büyük mutluluğumuz da bu olacak. Her birine duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Halkımıza çağrımız orada her şeye ihtiyaç var. Orada büyük bir felaket var. Görüştüğümüz insanlar şehrin yarısı yok oldu her şeye ihtiyaç var temizlik malzemelerine, gıda maddelerine, giyecekten, yiyeceğe kadar her türlü ihtiyacımız var özellikle paketli malzemelere ihtiyaç olduklarını söylediler. Valilik ve Belediye olarak iki tane merkez belirledik. Birisi Celal Atik spor salonu diğeri ise itfaiye müdürlüğümüzün olduğu yer. İkisini de depo olarak kullanıyoruz. Oradan doldukça tırlarımızı deprem bölgelerine gönderiyoruz. Biraz önce ifade ettiğim gibi El Feneri, Düdük, paketli gıdalar, giysi, bot, battaniye, tüplü ısıtıcıya ihtiyaç var kardeşlerimizden ricamız odur ki dün çok duyarlıydılar bundan sonra daha da duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bizler birlikte güçlüyüz Hatay’da ki bir kardeşimizin veya depremden etkilenen bir kardeşimizin acısını bizler yüreğimizde hissediyoruz Yozgat insanı milli manevi duygulara bağlı yiğit insanlardır onların desteklerine ihtiyaç var.” açıklamasında bulundu

Deprem gönüllüsü olarak Hatay’a giden Mehmet Kaynar, yaptığı açıklamada; “ Rabbim inşallah böyle bir şeyi bir daha yaşatmasın bizlere. Bizlerde aşçı ve kasap arkadaşlarımızla birlikte Hatay’a inşallah yardım için gidiyoruz.” diye konuştu.

“BİZLERE DE İHTİYAÇ VAR”

Melike Aslan ise; “Bakıldığında aslında kepçe operatörlerinin gitmesi gerektiği söyleniyor kadın olarak pek gitmemizin pek faydası olmadığı söyleniyor. Baktığımızda mantıken böyle olmamalı orada çocuk psikolojisi ve her zaman kadınlar çocuklarla daha yakındır. Bir sürü çocuğa ihtiyaç var enkazdan çıkarılıp annesi ve babası olmayan bir sürü bebek var. Kepçe operatörüne ihtiyaç olduğu kadar bizlere de ihtiyaç var aslında. Orada teselli çok önemli işçilerimiz gitsin onlar bizim için çok önemli ama bence yanlarında bir iki tane kadının gitmesi gerekiyordu. 20 yaşındayım annemi babamı bırakıp gidiyorum. Bunlar önemli değil çok arkadaşım var üniversite öğrencisiyim. Bu durumdan çok etkilendik ve sürekli ağlamak zorunda kalıyoruz. Dün akşam 8’e kadar arkadaşlarıma ulaşamadım. Çok zor durum inşallah elimizden geldiği kadarıyla orada yardımcı olmaya çalışacağız gitmemizin bir faydası olur. Rabbim herkesin yardımcısı olsun çok zor bir şey bizlerde burada hissediyoruz iki gündür orada ne olacağını bilmiyorum orada yollar yarılmış durumda. Allah yardımcıları olsun.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların sonunda Hatay’a gönüllü olarak giden vatandaşlar dualarla uğurlandı. »Sema Nur Koçaker / »Selma Şahin