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Gönüllü personeller Hatay’da

Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, Hatay’daki kardeşlerimize 24 saat sıcak çorba hazırlayacak Aşevi için 2 tır ve 29 gönüllü personel Saraykent’ten yola çıktığını söyledi.

09 Şubat 2023 Perşembe 02:00
Gönüllü personeller Hatay’da

Saraykent Kaymakamlığı koordinesinde Belediye Başkanlığı ve Belde Belediyelerinin destekleriyle halkın teveccühüyle kısa sürede 2 tırla Hatay’a gönderildi.
24 saat sıcak çorba hazırlayacak bir aşevi kurmak için yola çıkıldığını ifade eden Kaymakam Ali Açıkgöz: “Bölgede ilk etapta bir Sıcak Çorba Evi açacağız. İlk birkaç günün ardından hızlı bir şekilde bu noktayı, aşevi olarak tam kapasite çalıştırmaya başlayacağız. İki büyük çadırda hizmet vereceğiz. Tüm teçhizatımızı hazırladık ve tedbirlerimizi aldık. Aylar boyunca aksaklık yaşamadan hizmet verecek şekilde lojistik planlarımızı yaptık. 29 gönüllü personelle 24 saat aralıksız hizmet vereceğiz. İnşallah orada tüm gücümüzle gayret edeceğiz. Saraykent’ten gidecek yardımlarla bölgeyi bir an bile ara vermeksizin destekleyeceğiz. Belediye Başkanımız Ahmet Öçal’a, Ozan Belediye Başkanımız Mustafa İleri’ye, Dedefakılı Belediye Başkanımız Haydar Coşkun’a emekleri için teşekkür ediyorum. AK Parti ve MHP İlçe Başkanlarımıza ve teşkilatlarına gün boyu durmaksızın çalıştıkları için teşekkür ediyorum. Muhtarlarımızın ve din görevlilerimizin her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Aziz milletimiz bu zor günleri de atlatacak. Allah devletimize zeval vermesin.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Gönüllü Personeller Hatayda
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