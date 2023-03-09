Gönüllü gönderecekler

Başvurularının onaylanmasıyla 2027 yılına kadar üçüncü ülkelere gönüllü göndereceklerini belirten Başkan Uğuz konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “İnsani Yardım Gönüllülüğü Kalite Etiketi, bir kuruluşun 'Avrupa Gönüllü İnsani Yardım Birlikleri' eyleminin ilkelerine, amaçlarına ve gerekliliklerine uygun olarak yüksek kalitede dayanışma faaliyetleri yürütebildiğini onaylar. Bu Kalite Etiketinin alınması, yalnızca insani yardım operasyonlarını destekleyen gönüllü faaliyetlere katılım için bir ön koşuldur. Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) Avrupa Komisyonu tarafından destekleyici rolü olarak kalite sertifikası almaya hak kazanmıştır. SORGED, katılımcıları Türkiye'den ayrılmadan önce desteklemeyi, hazırlamayı ve/veya eğitmeyi, onlarla ev sahibi kuruluşlar arasında arabuluculuk yapmayı ve/veya katılımcılara faaliyetlerinden döndüklerinde destek sağlamayı içerir. Destek rolü aynı zamanda kuruluşa İnsani Yardım Gönüllülüğü projeleri için proje başvuruları yapma ve ortaklıkları koordine etme yetkisi verir.” ifadelerini kullandı. »Sema Nur Koçaker