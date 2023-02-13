Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.505,34
ALTIN
1.128,63
DOLAR
18,84
STERLİN
22,72
EURO
20,13

Gönüllü aranıyor

Sorgun Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, Deprem bölgesine yapılacak yardımlar için ve Sorguna gelen Depremzede ailelere destek olabilecek gönüllüler aradıklarını söyledi.

13 Şubat 2023 Pazartesi 02:00
Gönüllü aranıyor

Uğuz, Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 şiddetinde meydana gelen depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum dedi.
Başkan Uğuz yaptığı açıklamada; “Dernek olarak kurduğumuz takımın amacı Sorgun ilçemize gelen depremzede aileler var şuanda bildiğimi kadarıyla 500’den fazla var. İhtiyacı olanlar için evler tutuluyor bizler gönüllü takımı ile ev temizliği yapmayı planlıyoruz, ev eşyalarının düzenlenmesi, taşınması gibi yardımları yapmayı planlıyoruz. Sorgun Kaymakamlığı, Sorgun Belediyesi’nin deprem bölgesine göndermiş olduğu malzemeler var bu malzemelerin paketlenmesi yüklenmesi gibi işlerde bir gönüllü ekibine ihtiyaç var bizlerde böyle bir ekip oluşturmayı düşündük. Baya bir yoğun talep ve başvuru var 80 kişiye yaklaşık bir sayıya ulaştık bunların tamamı Sorgun da ki gençler bizim kendi üyelerimiz, gönüllülerimiz de var. Gönüllü olmak isteyen gençlerimiz ise https://www.sorged.org/ adresinden başvurularını yapabilirler.” diye konuştu. »Selma Şahin

Anahtar Kelimeler:
Gönüllü Aranıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgat Vakfı seferber oldu
Yozgat Vakfı seferber oldu
Şahin’den destek
Şahin’den destek
Yardım tırı Hatay'da
Yardım tırı Hatay'da
Tespit çalışması yapılıyor
Tespit çalışması yapılıyor
Aslıyüksek brifing aldı
Aslıyüksek brifing aldı
Vatandaşlar tahliye edildi
Vatandaşlar tahliye edildi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim