Gönüllü aranıyor

Uğuz, Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 şiddetinde meydana gelen depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum dedi.

Başkan Uğuz yaptığı açıklamada; “Dernek olarak kurduğumuz takımın amacı Sorgun ilçemize gelen depremzede aileler var şuanda bildiğimi kadarıyla 500’den fazla var. İhtiyacı olanlar için evler tutuluyor bizler gönüllü takımı ile ev temizliği yapmayı planlıyoruz, ev eşyalarının düzenlenmesi, taşınması gibi yardımları yapmayı planlıyoruz. Sorgun Kaymakamlığı, Sorgun Belediyesi’nin deprem bölgesine göndermiş olduğu malzemeler var bu malzemelerin paketlenmesi yüklenmesi gibi işlerde bir gönüllü ekibine ihtiyaç var bizlerde böyle bir ekip oluşturmayı düşündük. Baya bir yoğun talep ve başvuru var 80 kişiye yaklaşık bir sayıya ulaştık bunların tamamı Sorgun da ki gençler bizim kendi üyelerimiz, gönüllülerimiz de var. Gönüllü olmak isteyen gençlerimiz ise https://www.sorged.org/ adresinden başvurularını yapabilirler.” diye konuştu. »Selma Şahin