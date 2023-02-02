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Gönüllerince eğlendiler

Sorgun Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmet modellerinden faydalanan ailelere etkinlik düzenlendi.

02 Şubat 2023 Perşembe 02:00
Gönüllerince eğlendiler

Sorgun Huzurevi Toplantı Salonunda düzenlenen etkinlikte aileler ve çocuklar doyasıya eğlendi.
Yarıyıl tatilinde çocukların hem eğlenmeleri hem de diğer çocuklarla bir araya gelerek kaynaşmaları amacıyla yapılan etkinlikte, çeşitli oyunlar oynanarak yarışmalar düzenlendi. 
Etkinliğe katılan ve yapılan yarışmalarda birinci olan çocuklara personeller tarafından hazırlanan hediyeler verildi. 
Etkinliğin sonunda yer alan sinema saatinde engelli yaşam hakkında ödül alan animasyon filmler seyredilerek farkındalık oluşturmak amaçlandı. »Haber Merkezi

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Gönüllerince Eğlendiler
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