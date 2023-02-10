Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.505,34
ALTIN
1.127,27
DOLAR
18,83
STERLİN
22,85
EURO
20,22
Flaş Haber
20 Şubat’a kadar ara
Kapat

Gönüllerin kahramanı oldu

Sorgun'da geçimini düğünlerde orkestra çalarak sürdüren Sorgun'un sevilen simalarından Arap Orhan olarak bilinen Orhan Erciyas sosyal medyada örgütlediği arkadaşlarıyla birlikte gönüllerin kahramanı oldu.

10 Şubat 2023 Cuma 02:00
Gönüllerin kahramanı oldu

Depremin hemen ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla Sorgun'dan deprem bölgesine, deprem bölgesinden Sorgun'a olan köprüyü yaptığı organizasyonlarla kuran Orhan Erciyas düğünlerde kullandığı sazını satışa çıkararak bir kar topu misali büyüyen yardımların fitilini ateşledi. Erciyas, "Kendi sazımı yardımlarda bir tuzum olsun diyerek satışa çıkardım. Sazım onlarca el gezdi. Biriken parayla tam 18 bin liralık alışveriş yaptık. Bunu sosyal medya hesabımdan fişiyle ve tüm ayrıntılarıyla takipçilerimle paylaştım." dedi.
Erciyas, "Bu çorbada tuzu olan tüm eş dosttan Allah binlerce kez razı olsun. Kumbarasındaki parayı deprem bölgesine ulaştıracağımız yardımlara katkı olarak veren kardeşlerime ne kadar teşekkür etsem az. Şimdi sıra bu yardımları yardım bekleyen kardeşlerimize ulaştırmada. Allah yardımda bulunup bizi dualarıyla destekleyen, yanımda bana destek olan kardeşlerimizin birini bin etsin." dedi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Gönüllerin Kahramanı Oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğrencilere var ama ailelere yer yok!
Öğrencilere var ama ailelere yer yok!
Vatandaşların hizmetinde
Vatandaşların hizmetinde
Akdağmadeni kenetlendi
Akdağmadeni kenetlendi
Son yolculuklarına uğurlandılar
Son yolculuklarına uğurlandılar
126 polis gönderildi
126 polis gönderildi
Kalbine yenik düştü
Kalbine yenik düştü
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim