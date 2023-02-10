Gönüllerin kahramanı oldu

Depremin hemen ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla Sorgun'dan deprem bölgesine, deprem bölgesinden Sorgun'a olan köprüyü yaptığı organizasyonlarla kuran Orhan Erciyas düğünlerde kullandığı sazını satışa çıkararak bir kar topu misali büyüyen yardımların fitilini ateşledi. Erciyas, "Kendi sazımı yardımlarda bir tuzum olsun diyerek satışa çıkardım. Sazım onlarca el gezdi. Biriken parayla tam 18 bin liralık alışveriş yaptık. Bunu sosyal medya hesabımdan fişiyle ve tüm ayrıntılarıyla takipçilerimle paylaştım." dedi.

Erciyas, "Bu çorbada tuzu olan tüm eş dosttan Allah binlerce kez razı olsun. Kumbarasındaki parayı deprem bölgesine ulaştıracağımız yardımlara katkı olarak veren kardeşlerime ne kadar teşekkür etsem az. Şimdi sıra bu yardımları yardım bekleyen kardeşlerimize ulaştırmada. Allah yardımda bulunup bizi dualarıyla destekleyen, yanımda bana destek olan kardeşlerimizin birini bin etsin." dedi. »Haber Merkezi