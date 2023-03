Gönüller bir olacak

Boğazlıyan Belediyesi'nin hazırladığı sıcak iftar yemekleri, günlük bin 500 kişiye kapılarına kadar ulaştırılacak. Ramazan ayının yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma duygularının yoğun olarak yaşandığı bir zaman olurken, bu yıl da Belediye vatandaşlarla bereketi paylaşmaya devam edecek.

İlçede evde yemek hazırlama imkanı olmayan, 65 yaş üstü kimsesiz, hasta, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile misafir edilen depremzedelerin evlerine, Boğazlıyan Belediyesi mutfağında hijyenik bir ortamda hazırlanan sıcak yemekler paketler halinde ulaştırılacak.

Boğazlıyan Belediyesi, hayırsever vatandaşların da katkılarıyla Mübarek Ramazan ayında ihtiyaç sahibi, yaşlı ve kimsesizlere yardım eli uzatacak. Belediye mutfağındaki kazanlar, Ramazan boyunca ihtiyaç sahipleri için kaynayacak.

Boğazlıyan Belediyesi'nin Ramazan ayı boyunca gerçekleştireceği yardım çalışmaları, ilçede huzur ve bereket rüzgarları estiriyor.

Boğazlıyan Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi aileler, yaşlı ve kimsesizler ile depremzedeleri yalnız bırakmamak için günlük bin 500 kişiye sıcak iftar yemekleri ulaştıracak. Belediye'nin mutfağındaki kazanlar, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlar için kaynayacak.

‘HAYIRSEVERLERİN DE KATKISI BEKLENİYOR’

Bu anlamlı organizasyonda hayırsever vatandaşların da desteği ve katkısı bekleniyor. Hayırseverlerin bu organizasyona destek olmak için Belediye'ye müracaat etmeleri gerekiyor.

Belediye Başkanı Gökhan Coşar’ın talimatları ile belediye bünyesinde pişirilen sıcak yemekler, evinde kimsesi olmayan vatandaşlara, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunanlar ile ilçede misafir edilen depremzedelere sefer taslarına konan üç çeşit sıcak yemek ve ekmek yine belediye personeli tarafından evlere teslim edilecek. Yemekler, hasta ve yaşlıların yiyebileceği özellikte yağ, şeker ve tuz oranları ölçülü şekilde hazırlanacak.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, açıklamasında; evde yemek hazırlama imkanı olmayan, 65 yaş üstü kimsesiz, hasta, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile misafir edilen depremzedelerin evlerine her gün Boğazlıyan Belediyesi mutfağında hijyenik bir ortamda hazırlanan sıcak yemeklerin paketler halinde ulaştırılacağını söyledi.

Mübarek Ramazan ayı boyunca sadece ihtiyaç sahibi ailelere değil, sokağa çıkacak durumda olmayan vatandaşlardan gelen talepleri de geri çevirmediklerini dile getiren Coşar, her gün 3 çeşit sıcak yemek ulaştırılacağını ifade etti.

Tamamen izole edilmiş personel, tüm sağlık tedbirlerini almış bir şekilde sıcak yemekleri sahiplerine teslim edileceğini anlatan Coşar, “İhtiyacı olan herkesin yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Paylaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan’ın manevi atmosferini yaşatmak, ilçede kendi başına yemek yapamayacak durumda olan yaşlı ve engelli vatandaşların mağduriyetlerini gidermek bizlerin görevidir.

Evden çıkamayan vatandaşlara Ramazan ayı boyunca sıcak yemek ikramında bulunulacak. Hijyenik bir ortamda hazırlanarak paketlenen sıcak yemekler, ekiplerimiz tarafından belirlenen vatandaşımızın evlerine götürülerek teslim edilecek. Yapılan servis ile vatandaşların sıcak yemek ihtiyacı karşılanacak” dedi.

Coşar, "Mübarek Ramazan Ayının sofranızdan bereketi kalbinizdeki güzellikleri her zaman yüce Rabbim daim etsin. Tüm İslam Aleminin ve Boğazlıyan halkının Mübarek Ramazan ayını kutlar, sağlık, huzur ve mutluluklar dilerim" ifadelerini kullandı.

Boğazlıyan Belediyesi'nin Ramazan ayında düzenlediği bu yardım kampanyası, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzatmak ve toplumsal dayanışmayı pekiştirmek amacıyla gerçekleştiriliyor. »Haber Merkezi