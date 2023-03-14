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‘Gönül Gönüle’

AK Parti Yozgat Gençlik Kolları İl Başkanı Yaşar Taşdemir 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak seçim kararı sonrası açıklamada bulundu.

14 Mart 2023 Salı 02:00
‘Gönül Gönüle’

Yaşar Taşdemir, ‘’Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Mayıs 2023 Pazar gününü seçim tarihi olarak belirleyen kararı imzalamasının ardından Hamdolsun ülkemiz yeniden iradesini ülkemiz ve uluslararası camiada ortaya koyacaktır’’ dedi.
Başkan Taşdemir, ‘’Dün olduğu gibi bugün de halkın ve Hakk’ın sesi olma mücadelesinde durmadan, dinlenmeden mücadele etme azmine sahip olan AK Parti, yeniden halkın iradesini yansıtmaya hazırdır. Halkın ahvalinden, değerlerinden, acı ve sevinçlerinden bihaber olan kesimleri halkımız açık ve net bir şekilde görmüştür. Kirli ve halktan, hakikatten uzak siyaset odakları, daha depremzedeleri kurtarma çalışmaları devam ederken, devletimiz ve hükümetimiz seferber bir halde tüm personelleri ile asrın en büyük depremlerinden biri ile mücadele ederken şahsi çıkar ve hesaplarını halkın acılarının önüne koymuşlardır. Bölgeye yardıma katılmak şöyle dursun infial ve karmaşa çıkarmak üzere gerek sosyal medya üzerinden gerekse şer dolu siyasi söylemleriyle var güçleri ile çaba göstermişlerdir. Deprem bölgesinden gelen vatandaşlar hükümetimizin çalışmalarını dualarla ve takdirle karşıladıklarını ifade ettiğindeyse, yine hakaret ve görmezden gelme taktiğine geri dönmüşlerdir.  Halkımızın evvelce de bildiği üzere, bunların parti isimlerindeki cumhuriyet, halk, demokrasi, doğruluk gibi kelimelerin ve dahi ittifaklarının adının aziz milletimizin iradesi, düşünce ve değerleriyle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Onlar seçimden anladığı sadece kendi iktidarlarıdır. Halka hizmetin değil, efendilik etmenin adresi oldukları için dün de bugün de Aziz milletimizin teveccühünden pay alamamışlardır ve alamayacaklardır. Halktan uzak bu kesimin kavgası, koltuğa kim otursun davasıdır. Bunların ittifak metinleri çıkarları çelişinceye kadardır. Metindeki hizmet vaatleri, halka verdikleri sözler, çıkar çatışmasına bağlıdır, unutulur gider. Milletimiz gördü ki, üç günde bir değişen ve ittifak üyelerinin söylemi ile “şahsi hırslarını Türkiye’ye değişenlerin” ülkesini, çıkarları için ülkesini satanların, bu ülkenin geleceğinde söz sahibi olması kabul edilebilir değildir.” ifadelerini kullandı.
Başkan Taşdemir, ‘’Milletin teveccühü ve desteğini arkasına alan milletin AK Partisi, defalarca seçim kaybeden, her kaybettiği seçimin öncesinde ise kaybedersem bırakırım diyen bir tek adam rejimi ile karşı karşıyadır. İttifakları dahi bu tek adamlıkla idare edilmektedir.  Kirli ve halktan uzak bu ittifak ilişkileri içinde aday belirleyenlerin mi, yoksa her seçimde halkın bağrına bastığı milletin adamının mı halkın sözlerine kulak vereceği sorusunun cevabını milletimize bırakıyoruz’’ şeklinde konuştu.
Taşdemir ‘’Yıkımdan, yağmadan, terörden, karmaşadan uzaklaştırılmış, uluslararası düzeyde saygın ve güç sahibi bir Türkiye’nin elbette başına bela çıkarmak isteyenler eksik olmayacaktır. Ancak, milletin kaybı üzerinden kazanç sağlamak, ülkeyi kaosa, karmaşaya, yıkıma, ayrılığa sürüklemek isteyenlere karşı milletimizin de AK Partisi vardır. AK Parti camiası olarak, milletimizle el ele gönül gönüle, azimle, kararlılıkla ve maneviyatımızla bu zorluklarında üstesinden geleceğimizden, dün olduğu gibi bugün de eminiz. ALLAH(c.c.) tüm milletimiz için bu seçim sürecini hayırlı ve mübarek kılsın RABB imiz birliğimizi bütünlüğümüzü muhafaza etsin ve onu, siyasi çıkarlarını memleketin ve milletin menfaatlerinin önüne koymak isteyenlere fırsat vermesin’’ dedi. »Haber Merkezi

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Gönül Gönüle
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