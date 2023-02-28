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Gökhan’dan anma mesajı

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan, Merhum Necmettin Erbakan’ın ölüm yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

28 Şubat 2023 Salı 02:00
Gökhan’dan anma mesajı

Başkan Gökhan yayınladığı mesajında; “29 Ekim 1926 tarihinde doğup, 27 Şubat 2011 tarihinde ebedi yolculuğuna intikal eden Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın 85 yıllık yaşam mücadelesi belki de eşi ve benzeri olmayan mucizelerle dolu bir hayat yolculuğudur. 85 yıl yaşayan Milli Görüşün kurucu lideri, 28 Şubat’ta Başbakanlıktan istifa ettirilerek 14 yıl sonra aynı tarihe bir gün kala hayata veda etti. Davası ve ilkeleri gibi hoca ve lider olarak gençlere örnek oldu. Milli görüşün babasıydı. İslamcı düşünceyi siyasete taşıdı. Kurduğu dört parti kapatıldı. İnandığı davada inatçıydı, yılmadı. Son nefesine kadar aktif siyasetin içinde kaldı. Öğrenmeyi ve öğretmeyi hayatının merkezine yerleştirmiş değerli bir ilim adamıydı. Ülkemize yaptığı büyük hizmetleri daima hatırlanacaktır. Ömrünü milli ve manevi değerlerle yoğrulmuş, ahlaklı ve erdemli, vatan ve millet sevdalısı bir neslin yetişmesi için vakfetmiş; ilim, siyaset, dava ve devlet adamı, merhum Necmettin Erbakan Hocamızı vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle anıyorum.” »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Gökhandan Anma Mesajı
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