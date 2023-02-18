Tüm Türkiye’de olduğu gibi Yozgat’ta da Cuma namazı sonrası tüm camilerde depremde vefat eden vatandaşları için “Gıyabi Cenaze Namazı” kılındı.

Dün cuma namazı öncesinde tüm camilerde ve depremden etkilenen illerde namaz kılınan açık alanlarda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Cuma namazı sonrasında ise tüm camilerde depremde vefat eden vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kılındı. Miraç Gecesi'nde de camilerin yanı sıra depremzedelerin toplu olarak barındıkları yerlerde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. »Haber Merkezi