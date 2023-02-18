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‘Gıyabi Cenaze Namazı’ kılındı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurmuştu. 

18 Şubat 2023 Cumartesi 02:00
‘Gıyabi Cenaze Namazı’ kılındı

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Yozgat’ta da Cuma namazı sonrası tüm camilerde depremde vefat eden vatandaşları için “Gıyabi Cenaze Namazı” kılındı.
Dün cuma namazı öncesinde tüm camilerde ve depremden etkilenen illerde namaz kılınan açık alanlarda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Cuma namazı sonrasında ise tüm camilerde depremde vefat eden vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kılındı. Miraç Gecesi'nde de camilerin yanı sıra depremzedelerin toplu olarak barındıkları yerlerde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. »Haber Merkezi

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Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı
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