Girişler engellendi

TSE Başkanı Şahin, her yıl 26 Ocak’ta kutlanan “Dünya Gümrük Günü” dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. TSE'nin 1985 yılından bu yana gümrüklerde ithalatta uygunluk denetimleri gerçekleştirdiğini kaydeden Şahin, enstitünün bu hizmeti, Ticaret Bakanlığının ve diğer yetkili kuruluşların tevdi ettiği görevlerle sınırlı olarak gerçekleştirdiğini belirtti. Hizmetin verildiği kapsam ve veriliş şeklinin her yıl Ticaret Bakanlığı’nın yayımladığı tebliğler ve bu tebliğlerin uygulama usul ve esaslarıyla belirlendiğini, yıllara göre ise değişiklik gösterdiğini anlatan Şahin, şöyle devam etti:

“TSE, ithalat denetimi faaliyetlerinde Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğlerinden; 1 sayılı ‘İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği’, 9 sayılı ‘CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği’, 25 sayılı ‘Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği’ kapsamında fiili denetimden sorumludur. Ayrıca 'Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği' kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığımızın Enstitümüze vermiş olduğu yetki doğrultusunda 16 sayılı Gübrelerin İthaline İlişkin Tebliğ ekinde yer alan gübre ürünlerine ait ithalat başvuruları, Enstitümüz BelgeNet sistemi üzerinden yapılmakta olup, denetimi ithalat birimlerimizce gerçekleştirilmektedir.”

TSE’NİN DENETİMLERİ

Denetim kurallarının Ticaret Bakanlığınca belirlendiğini söyleyen Şahin, “Denetimler, Bakanlıkça yayımlanmış Denetim Rehberleri ile Bakanlıktan gelen talimatlar çerçevesinde Enstitümüzce oluşturulmuş İthalat Denetimi Prosedürlerine göre icra edilmektedir. Tebliğler kapsamında fiili denetime yönlendirilen ürünlerin mevzuata uygunluğu; belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçı yapılmaktadır” dedi.

“UYGULAYICI KONUMDAYIZ”

İthalat denetimlerinde firma müracaatlarının Ticaret Bakanlığı’nın TAREKS sistemine yapıldığını hatırlatan Şahin, TAREKS sistemindeki risk analizi sonucuna göre başvuruların TSE’ye yönlendirildiğini belirterek, “Bu anlamda, hangi ürünlerin denetleneceğine Ticaret Bakanlığımız tarafından karar verilmektedir. Denetime yönlendirilmiş olan ürünler için mevzuat ve Ticaret Bakanlığı Denetim Rehberleri ve talimatları uyarınca incelemeler gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla, Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği Denetimleri Tebliğleri kapsamında icra edilen denetim faaliyetlerinde Enstitümüz doğrudan kural koyucu olmayıp, uygulayıcı konumundadır. İthalat Denetim Rehberlerinde yer almayan durumlarda yani gümrüklü sahalarda yapılacak iş ve işlemlerle ilgili karar vermeye Enstitümüzün herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır” diye konuştu.

Şahin, İthalat Merkezi Başkanlığının ihdas edilmesiyle birlikte gerek ithalat denetim faaliyeti gerçekleştiren birimlerle gerekse diğer paydaşlarla daha güçlü iletişim sağlamak, daha hızlı bilgilendirme yapabilmek adına 444 0 873 çağrı merkezinin faaliyete başladığını bilgisini verdi.

“BAŞVURULARIN ORTALAMA SONUÇLANDIRMA SÜRESİ 5 GÜNE DÜŞTÜ”

2022 yılında 28 bin 620 çağrının cevaplandırıldığını kaydeden Şahin, şunları kaydetti:

“İthalat Merkezi Başkanlığımızın kurulmasıyla birlikte merkezi inceleme havuzu sistemine geçiş yapılmıştır. Bu uygulamadaki temel amaç hem hızlı hem doğru denetim gerçekleştirmekle birlikte ithalat hizmeti verilen tüm birimlerimizde iş ve işleyişte yeknesaklığı sağlamaktır. 2020 yılında merkezi inceleme sistemine geçilmeden önce deney hariç başvuruların ortalama sonuçlandırma süresi 12,5 gün iken, merkezi inceleme sistemine geçiş ile beraber yapılan iyileştirmeler sonucunda 2022 yılında 5 güne kadar düşmüştür. İnceleme süreçleri sadece TSE tarafından yapılan denetleme süresiyle değil, firma tarafından temin edilmesi gereken belgeler, heyet onayı, ürünlerin laboratuvara teslimi vb. sürelere de bağlı olarak değişim göstermektedir.”

Şahin, ithalat denetimlerinde sürekli iyileştirme prensibiyle gelişim sağlayarak çağın gereklerine uygun hizmet sunmayı misyon edindiklerini belirtti.

“5 BİN 149 ÜRÜNÜN ÜLKEMİZE GİRİŞİ ENGELLENDİ”

TSE’nin 2022 yılı ithalat denetim faaliyetlerine ilişkin de bilgi veren Şahin, “Enstitümüz İthalat Merkezi Başkanlığınca, 2022 yılında toplamda 49 bin 327 başvuru için ithalat denetimleri gerçekleştirilmiştir. Başvurular kapsamında 129 bin 191 üründe denetimler gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimler sonucunda standarda uygun olmayan 5 bin 149 ürünün ülkemize girişini engelledik” açıklamasını yaptı. »İHA